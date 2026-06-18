Υπάρχουν λίγα ονόματα στην αυτοκίνηση που έχουν χτίσει τη φήμη τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Toyota Hilux είναι ένα από αυτά. Με περισσότερες από 27 εκατομμύρια πωλήσεις σε διάστημα επτά δεκαετιών, το ιαπωνικό pick-up έχει συνδέσει το όνομά του με την αξιοπιστία, την αντοχή και την ικανότητα να φτάνει εκεί όπου τα περισσότερα οχήματα σταματούν. Τώρα η Toyota παρουσιάζει τη νέα, ένατη γενιά του μοντέλου, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη στην ιστορία του.

Η νέα γενιά διατηρεί τη φιλοσοφία που έκανε το Hilux διάσημο, όμως προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Η Toyota ακολουθεί τη στρατηγική «Multi-Path», προσφέροντας διαφορετικές επιλογές κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς και πελάτη. Έτσι, το νέο Hilux θα διατίθεται ως diesel mild hybrid, ως αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ ήδη έχει επιβεβαιωθεί και έκδοση κυψελών καυσίμου υδρογόνου, που θα λανσαριστεί το 2028.

Σχεδιαστικά, το νέο Hilux υιοθετεί τη φιλοσοφία «Tough x Agile». Η εμπρός όψη είναι πιο επιβλητική από ποτέ, με νέα φωτιστικά σώματα LED, μεγαλύτερη μάσκα και έντονα φουσκωμένα φτερά που ενισχύουν την παρουσία του στον δρόμο. Παρά τη νέα εμφάνιση, οι διαστάσεις παραμένουν κοντά στο σημερινό μοντέλο, με μήκος 5,32 μέτρα και μεταξόνιο 3.085 χιλιοστών, διατηρώντας τις γνωστές δυνατότητες φόρτωσης και μεταφοράς.

Σημαντικές αλλαγές συναντάμε και στο εσωτερικό. Η Toyota εμπνεύστηκε ξεκάθαρα από το νέο Land Cruiser, δημιουργώντας μια καμπίνα που συνδυάζει σκληροτράχηλο χαρακτήρα με σημαντικά υψηλότερη αίσθηση ποιότητας. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων έως 12,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει νέα οθόνη πολυμέσων επίσης 12,3 ιντσών. Παράλληλα, οι Ιάπωνες διατήρησαν φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες και τα συστήματα τετρακίνησης, γνωρίζοντας πως ένα Hilux περνά μεγάλο μέρος της ζωής του μακριά από την άσφαλτο.

Η βασική έκδοση είναι το Hilux 2.8 Hybrid 48V. Πρόκειται για το γνωστό turbodiesel σύνολο των 2,8 λίτρων 204 ίππων, το οποίο συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Η απόδοση φτάνει τους 204 ίππους και τα 500 Nm ροπής, ενώ η Toyota υπόσχεται χαμηλότερη κατανάλωση, πιο ομαλή λειτουργία και καλύτερη απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες. Το μοντέλο διατηρεί δυνατότητα μεταφοράς φορτίου ενός τόνου και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνων, στοιχεία απαραίτητα για τους επαγγελματίες χρήστες.

Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, είναι η άφιξη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού Hilux στην ιστορία. Το Hilux BEV χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 196 ίππων και μόνιμη τετρακίνηση AWD, αποτελώντας παράλληλα το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό body-on-frame μοντέλο της Toyota. Η μπαταρία χωρητικότητας 59,2 kWh προσφέρει αυτονομία περίπου 250 χιλιομέτρων κατά WLTP, ενώ το ηλεκτρικό pick-up μπορεί να μεταφέρει φορτίο άνω των 700 κιλών, και να ρυμουλκήσει έως 1.600 κιλά. Παρότι η αυτονομία δεν εντυπωσιάζει σε σχέση με τα επιβατικά EV, η Toyota τονίζει πως το συγκεκριμένο μοντέλο προορίζεται κυρίως για επαγγελματικές χρήσεις σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, όπου η καθημερινή αξιοπιστία και η δυνατότητα εργασίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα μεγάλα ταξίδια.

Στο πεδίο της εκτός δρόμου κίνησης, η Toyota υπόσχεται ότι το νέο Hilux παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα Multi-Terrain Select, Multi-Terrain Monitor και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού, ενώ η απόσταση από το έδαφος και η δυνατότητα διέλευσης από υδάτινα περάσματα παραμένουν στα υψηλά επίπεδα που περιμένει κανείς από ένα Hilux.

Παράλληλα, η νέα γενιά εξοπλίζεται με το πιο προηγμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Hilux. Το Toyota Safety Sense τρίτης γενιάς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Tracing Assist, Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist και δυνατότητα αναβαθμίσεων λογισμικού, μέσω διαδικτύου.

Οι τιμές

Το νέο Hilux θα ξεκινά στην Ελλάδα από 41.900 ευρώ για τη diesel Hybrid 48V έκδοση Advance, ενώ η κορυφαία Invincible θα κοστίζει 57.600 ευρώ. Στην περίπτωση του αμιγώς ηλεκτρικού Hilux BEV, η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 71.600 ευρώ για την έκδοση Cruiser και φτάνει τα 75.300 ευρώ για την Premium. Η διαφορά τιμής δείχνει ξεκάθαρα το κόστος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τον βασικό χαρακτήρα του μοντέλου ως ενός από τα πιο ικανά και ανθεκτικά pick-up της αγοράς.