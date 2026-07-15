Η Volkswagen άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας επίσημα το ολοκαίνουργιο ID. Cross. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV της compact κατηγορίας, το οποίο έρχεται να αποτελέσει τον ηλεκτρικό αδελφό του T-Cross και ταυτόχρονα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής της γερμανικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Με ιδανικές διαστάσεις

Το νέο ID. Cross βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τα επόμενης γενιάς ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen. Οι διαστάσεις του είναι: μήκος: 4.153 χλστ. πλάτος: 1.794 χλστ. και ύψος: 1.581 χλστ. Παρότι είναι μόλις λίγα εκατοστά μεγαλύτερο από το T-Cross, το μεταξόνιο είναι αυξημένο κατά 38 χιλιοστά (2.601χλστ.), κάτι που μεταφράζεται σε αισθητά μεγαλύτερους χώρους για τους επιβάτες, χάρη και στην αρχιτεκτονική της ηλεκτρικής πλατφόρμας.

Το πορτμπαγκάζ με τη σειρά του φτάνει τα 475 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και frunk 25 λίτρων, ιδανικό για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Ψηφιακή καμπίνα αλλά με επιστροφή στα φυσικά κουμπιά

Στο εσωτερικό συναντάμε τη νέα φιλοσοφία της Volkswagen, με έμφαση στην εργονομία και την ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών του νέου συστήματος infotainment, ενώ πίσω από το τιμόνι υπάρχει πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.25 ιντσών. Παράλληλα, η Volkswagen άκουσε την κριτική των πελατών της και επαναφέρει φυσικά κουμπιά στο τιμόνι και βασικούς διακόπτες στην κεντρική κονσόλα, ώστε οι πιο συχνές λειτουργίες να χρησιμοποιούνται χωρίς ο οδηγός να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Ανάλογα με την έκδοση, το ID. Cross μπορεί να εξοπλιστεί με φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT Matrix LED, πανοραμική γυάλινη οροφή, ηχοσύστημα Harman Kardon, καθίσματα με λειτουργία μασάζ και τα πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης της Volkswagen.

Έως 211 ίπποι και 427 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το νέο Volkswagen ID. Cross βασίζεται στη νεότερη εξέλιξη της αρθρωτής ηλεκτρικής πλατφόρμας MEB+, η οποία υπόσχεται ακόμη καλύτερη απόδοση, ταχύτερη φόρτιση και υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις ισχύος, με τον νέο ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει 116 ίππους, 135 ίππους ή 211 ίππους, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Αντίστοιχα, οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας, 37 kWh και 52 kWh, με τη μεγαλύτερη να προσφέρει αυτονομία έως και 427 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Η φόρτιση σε AC πραγματοποιείται με ισχύ έως 11 kW, είτε σε οικιακό wallbox είτε σε δημόσιους φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε ταχυφορτιστή DC, η μπαταρία των 37 kWh μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά, με μέγιστη ισχύ φόρτισης 90 kW. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει ισχύ έως 105 kW, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά, χάρη και στη σταθερή καμπύλη φόρτισης που έχει εξελίξει η Volkswagen.

Πότε έρχεται

Η διάθεσή του στην ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τιμή εκκίνησης που θα το τοποθετεί απέναντι στα πιο προσιτά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας.