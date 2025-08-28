Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Άμεσα αναγνωρίσιμο ως Volvo, το άλλοτε station wagon V70 μετατράπηκε σε ένα υπερσύγχρονο SUV και διαθέτει μια πλήρως κλειστή μάσκα που θυμίζει αυτή που συναντάμε στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Πλαισιώνεται από διαιρούμενες μονάδες φωτισμού καθώς και από μια χαμηλότερη ενεργή εισαγωγή αέρα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ολοκληρώνονται με την πλαστική επένδυση του αμαξώματος, τα πίσω φώτα σε σχήμα C και το γωνιώδες πίσω παρμπρίζ.

Όσον αφορά το μέγεθος, το XC70 έχει μήκος 4.815 mm, πλάτος 1.890 mm και ύψος 1.650 mm, με μεταξόνιο που εκτείνεται σε 2.895 mm. Αυτό σημαίνει ότι το crossover είναι 137 mm μικρότερο από το XC90 και έχει μικρότερο μεταξόνιο κατά 89 mm.

Η μινιμαλιστική πενταθέσια καμπίνα διαθέτει «διαχρονικό σκανδιναβικό σχεδιασμό» με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και ανεξάρτητο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 15,4 ιντσών. Σε αυτά προστίθεται ένα Head-up display 92 ιντσών.

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και τριζωνικό σύστημα κλιματισμού με ειδική οθόνη πίσω. Παράλληλα το πορτπαγκάζ μετριέται στα 408λτ. ενώ η τεχνολογία ασφαλείας (όπως μας έχει συνηθίσει η Volvo), είναι εντυπωσιακή. Μεταξύ άλλων το μοντέλο εξοπλίζεται με ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες που παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον του οχήματος. Φυσικά οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι στο ανώτατο επίπεδο μαζί με λειτουργία αυτόματου παρκαρίσματος.

Σχεδιασμένο για να προσελκύσει οδηγούς που δεν είναι έτοιμοι να στραφούν πλήρως στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, το XC70 χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο υβριδικό plug-in μεγάλης αυτονομίας» της Volvo. Φυσικά βάση για όλα, είναι ένας βενζινοκινητήρας 1.500κ.εκ. απόδοσης 163 ίππων.

Έτσι, η έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς έχει συνδυασμένη ισχύ 318 ίππων κάνοντας το 0-100 km/h σε οκτώ δευτερόλεπτα. Το μοντέλο διαθέτει επίσης μπαταρία 21,2 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 116χλμ.

Η κορυφαία έκδοση διαθέτει σύστημα τετρακίνησης που παράγει 462 ίππους και μειώνει το χρόνο του 0-100 σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 39,6 kWh αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία σε 180χλμ.

Το XC70 είναι προς το παρόν διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Κίνα, όμως η Volvo σχεδιάζει να φέρει το μοντέλο στην Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πότε.