Η Volkswagen αλλάζει σελίδα στην ηλεκτρική της γκάμα και επιλέγει ένα όνομα που έχει ήδη καθιερωθεί στην αγορά. Το νέο ID. Tiguan είναι το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που θα διαδεχθεί τα ID.4 και ID.5, επιχειρώντας να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού μοντέλου με τη σχεδιαστική ταυτότητα και την τεχνολογία της επόμενης γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της γερμανικής εταιρείας.

Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Αντί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για τα ηλεκτρικά της SUV, η Volkswagen αξιοποιεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματά της, θέλοντας να κάνει πιο εύκολη την εξοικείωση του κοινού με την ηλεκτροκίνηση.

Το νέο μοντέλο θα κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές στις αρχές του 2027, ενώ το συμβατικό Tiguan θα συνεχίσει να διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, diesel και υβριδικά συστήματα.

Έως 299 ίππους και 600 χλμ. αυτονομίας

Το νέο ID. Tiguan βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ και θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος, με δύο επιλογές μπαταρίας.

Η βασική έκδοση διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 190 ίππων, μπαταρία 58 kWh και κίνηση στους πίσω τροχούς. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία, θα υπάρχει έκδοση με 286 ίππους, μπαταρία 77 kWh και επίσης πίσω κίνηση. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη ID. Tiguan 4MOTION, η οποία χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες και αποδίδει συνολικά 299 ίππους, διατηρώντας τη μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα ρυμούλκησης. Οι εκδόσεις με τη μικρότερη μπαταρία μπορούν να ρυμουλκήσουν έως 1.800 κιλά, ενώ εκείνες με τη μπαταρία των 77 kWh φτάνουν τα 2.000 κιλά. Πρόκειται για ένα στοιχείο που ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του ηλεκτρικού SUV, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και σε ταξίδια ή δραστηριότητες αναψυχής.

Η Volkswagen άκουσε τους οδηγούς – Επιστρέφουν τα φυσικά κουμπιά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές βρίσκεται στο εσωτερικό. Η Volkswagen φαίνεται πως έλαβε σοβαρά υπόψη την κριτική που δέχτηκαν τα προηγούμενα μοντέλα της για τα χειριστήρια αφής, επαναφέροντας τα φυσικά κουμπιά σε βασικές λειτουργίες. Το τιμόνι διαθέτει πλέον κανονικά πλήκτρα, ενώ ο χειρισμός του κλιματισμού γίνεται μέσω ξεχωριστής σειράς διακοπτών στην κεντρική κονσόλα. Για την ένταση του ήχου και την αλλαγή σταθμού ή κομματιού υπάρχει επίσης ένας πιο άμεσα προσβάσιμος φυσικός χειρισμός.

Η τεχνολογία, βέβαια, παραμένει στο επίκεντρο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10 ιντσών, η κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment φτάνει τις 15 ίντσες, ενώ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό Volkswagen θα διατίθεται και ξεχωριστή οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό. Μέσω αυτής, ο συνοδηγός θα μπορεί να χρησιμοποιεί λειτουργίες ψυχαγωγίας και να παίζει παιχνίδια, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Η λειτουργία ιδιωτικότητας περιορίζει την ορατότητα της οθόνης από τη θέση του οδηγού, ενώ ο ήχος μπορεί να μεταδίδεται σε ακουστικά Bluetooth.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναμένεται να ξεχωρίσει είναι τα Retro ψηφιακά όργανα. Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει μια απεικόνιση εμπνευσμένη από τον πίνακα οργάνων του Golf IV, ενώ στην κεντρική οθόνη θα εμφανίζονται εικονικά μοντέλα από την ιστορία της Volkswagen, όπως τα Golf I και II, το πρώτο Tiguan, το Beetle και το αγωνιστικό Race Touareg.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 534 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 32 λίτρων, το λεγόμενο frunk, για μικρότερα αντικείμενα και αξεσουάρ. Στον προαιρετικό εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται εμπρός καθίσματα με λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ, πανοραμική ηλιοροφή και ηχοσύστημα Harman Kardon. Το μοντέλο θα διαθέτει επίσης ψηφιακό κλειδί, ώστε ο οδηγός να μπορεί να ξεκλειδώνει και να εκκινεί το αυτοκίνητο μέσω συμβατού smartphone.

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, ξεχωρίζει το Connected Travel Assist, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό σε συνθήκες κυκλοφορίας και μπορεί να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες. Παράλληλα, η λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ επιτρέπει στον οδηγό να επιβραδύνει και να ανακτά ενέργεια αφήνοντας το γκάζι, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Trend, Life, Style και R-Line, με το τελευταίο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη σπορ εμφάνιση.