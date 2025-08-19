Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί με τον Covid-19, οι περισσότερες Εκθέσεις Αυτοκινήτου να έγιναν σκιά του εαυτού τους ή ακόμα και να καταργήθηκαν, όμως αυτή του Μονάχου παραμένει πιθανότατα η πιο σημαντική και ενεργή.

Σε αυτή λοιπόν την γιορτή του αυτοκινήτου (9-12 Σεπτεμβρίου), θα αποκαλυφθεί η νέα, δεύτερη γενιά του T-Roc, η οποία θα πωλείται ως βενζινοκίνητη, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική.

Η εταιρία δημοσίευσε την πρώτη teaser εικόνα του μοντέλου, η οποία δείχνει ένα μαύρο πρωτότυπο καλυμμένο με φωτεινό κίτρινο κείμενο.

Το T-Roc αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αυτοκίνητο για την VW στην αγορά της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων μοντέλων στην ήπειρο, ανταγωνιζόμενη μοντέλα όπως το Golf, το Clio και το Dacia Sandero, σε όγκο πωλήσεων.

Εκτός από τις επιλογές με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η VW θα προσφέρει το νέο T-Roc με ένα πλήρως υβριδικό σύστημα που θα προσφέρεται και στα Golf και Tiguan. Το σύνολο θα συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με έναν ηλεκτροκινητήρα που μπορεί να κινεί τους πίσω τροχούς μόνος του ή να συνεργάζεται με τον βενζινοκινητήρα, με το σύστημα να μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ βενζίνης, ηλεκτρικού ή συνδυασμού και των δύο, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του T-Roc θα υποστηριχθεί από τη νέα πλατφόρμα SSP της VW, και θα προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση και δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4.