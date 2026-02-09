Η Xiaomi κάνει ένα ακόμη τολμηρό βήμα στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την ανακοίνωση μιας εξαιρετικά ισχυρής έκδοσης του SUV της, του YU7, που έρχεται να ταράξει τα νερά στην κατηγορία performance EV SUV.

Σύμφωνα με επίσημες καταχωρίσεις που δημοσιεύτηκαν από το κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, η νέα αυτή GT εκδοχή βασίζεται στο ήδη δημοφιλές Xiaomi YU7 και εξοπλίζεται με διπλό ηλεκτροκινητήρα που συνολικά αποδίδει περίπου 738 kW, δηλαδή 1.000 ίππους, μια εντυπωσιακή τετραψήφια ισχύ που το φέρνει σε επίπεδα που λίγα ηλεκτρικά SUV μπορούν να προσεγγίσουν.

Η τελική ταχύτητα που αναφέρεται για το YU7 GT είναι 300χλμ./ώρα, ενώ το σπορ bodykit, οι φαρδιές εισαγωγές αέρα, ο μεγάλος διαχύτης και οι 21″ τροχοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα performance SUV και όχι απλώς μια έκδοση με περισσότερη δύναμη. Στην Κίνα, η τιμή του αναμένεται να κινηθεί γύρω στις 55.000–60.000 ευρώ, μια αρκετά «ανταγωνιστική» πρόταση για SUV με τόσο υψηλά νούμερα.

Το αρχικό SUV YU7, που λανσαρίστηκε το 2025 ως ανταγωνιστής του Tesla Model Y, έχει ήδη σημειώσει σημαντικές πωλήσεις και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας για την παγκόσμια αγορά EV.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα πλήρη επίσημα τεχνικά δεδομένα ή ημερομηνία κυκλοφορίας, η επίσημη εμφάνιση του YU7 GT στα αρχεία του Υπουργείου σηματοδοτεί ότι η παραγωγή και η εμπορική του παρουσία είναι θέμα χρόνου. Αν αυτή η πρόταση καταφέρει να συνδυάσει τις επιδόσεις με το κόστος, τότε η Xiaomi δεν θα διεκδικεί απλώς μερίδιο αγοράς στα EV SUV, αλλά θα μπει δυνατά και στην κατηγορία των high-performance ηλεκτρικών οχημάτων.