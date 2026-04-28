Η Xiaomi δεν αστειεύεται. Μετά την εντυπωσιακή είσοδό της στην αυτοκίνηση με το sedan SU7, η κινεζική εταιρεία ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά, παρουσιάζοντας το νέο YU7 GT. Ένα ηλεκτρικό SUV με επιδόσεις που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε μόνο σε hypercars.

Το YU7 GT αποδίδει συνολικά 990 ίππους, χάρη σε ένα σύστημα δύο ηλεκτροκινητήρων (έναν εμπρός και έναν πίσω) που συνδυάζονται για να προσφέρουν ισχύ 738 kW. Αυτό μεταφράζεται σε επιδόσεις που πλησιάζουν τα όρια της… υπερβολής, με εκτιμώμενη επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα κοντά στα 2 δευτερόλεπτα.

Μάλιστα η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300χμ./ώρα (άραγε πόσο γρήγρα να αδειάζει η μπαταρία σε τέτοια ταχύτητα), ένα νούμερο που μέχρι σήμερα ανήκε σε supercars και όχι σε οικογενειακά SUV, ενώ το σύνολο διαθέτει αερανάρτηση, ενεργό σύστημα ευστάθειας οδήγησης και κατανομή ροπής.

Το μήκος του είναι λίγο πάνω από τα 5μ. με το μεταξόνιο στα 3μ. και βάρος 2.5 τόνους.

SUV με… DNA supercar

Το νέο μοντέλο της Xiaomi δεν βασίζεται μόνο στην ωμή δύναμη. Διαθέτει τετρακίνηση μέσω των δύο ηλεκτροκινητήρων, ενώ η κατανομή ισχύος (386 ίπποι μπροστά και 604 πίσω) υπόσχεται εκρηκτική επιτάχυνση αλλά και κορυφαία πρόσφυση. Παράλληλα, η μπαταρία των περίπου 101,7 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 705χλμ. (σύμφωνα με τον ιδιαίτερα γενναιώδορο κύκλο CLTC), κάτι που δείχνει ότι το YU7 GT δεν είναι μόνο γρήγορο, αλλά και πρακτικό για καθημερινή χρήση.

Επιθετική σχεδίαση και τεχνολογία

Σε επίπεδο σχεδίασης, το YU7 GT αποκτά πιο επιθετικό χαρακτήρα, με μεγαλύτερους τροχούς (έως 22 ίντσες), αναβαθμισμένα φρένα και πιο έντονα αεροδυναμικά στοιχεία, όπως διαχύτη και σπόιλερ. Κάνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για ένα απλό ηλεκτρικό SUV, αλλά για μια έκδοση υψηλών επιδόσεων που στοχεύει ευθέως δυτικά μοντέλα.

Το YU7 GT αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του μέσα στο 2026, με τη Xiaomi να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει απλώς να συμμετέχει στην αγορά των EV, αλλά να ηγηθεί.

Και μάλιστα έχει έναν ακόμα άσσο στο μανίκι της, την τιμή. Εκτιμάται πως θα κοστίζει κοντά στα 50 με 60.000 ευρώ. Δείτε ΕΔΩ πότε έρχονται στην Ευρώπη.