Οι ισπανικές εταιρείες ανακοίνωσαν τις νέες τιμές για τα μοντέλα τους στην ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, το πολυτάλαντο μικρό Ibiza, απολαμβάνει 500 ευρώ έκπτωση για την βασική έκδοση με τον 1.000άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα των 80 ίππων, και έτσι η τιμή του διαμορφώνεται πλέον στα 16.990 ευρώ. Παρόμοια έκπτωση της τάξεως των 500 ευρώ λαμβάνουν και οι τουρμπάτες εκδόσεις του Ibiza, και έτσι η Business με τον 1.0 TSI των 95 ίππων ξεκινάει πλέον από τα 17.990 ευρώ, ενώ η κορυφαία όλων με τον 1.5 TSI EVO των 150 ίππων, από τα 25.190 ευρώ.

Ομοίως και το B-SUV Arona, απολαμβάνει μειωμένες τιμές κατά 500 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις του. Έτσι η entry level Style των 95 ίππων ξεκινά πλέον από 19.490 ευρώ. Η πιο σπορτίφ έκδοση FR με τον ίδιου κυβισμού τουρμπάτο κινητήρα, αλλά με απόδοση 115 ίππων, ξεκινά την πορεία του από τα 21.490 ευρώ, ενώ η κορυφαία όλων με τον 1.5 EVO των 150 ίππων, από τα 27.490 ευρώ.

Η έκπτωση αγγίζει τα 4.000 ευρώ στο Leon, και πιο συγκεκριμένα στις Plug-in hybrid εκδόσεις, με την FR 1.5 TSI 204 PSDSG e-Hybrid να κοστίζει πλέον 35.990 ευρώ.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να δείτε τις τιμές για όλες τις εκδόσεις των Ibiza, Arona, Leon και Leon Sportourer.

Παράλληλα και ο τιμοκατάλογος της Cupra έχει ανανεωθεί με νέες τιμές για τα περισσότερα μοντέλα

Μάλιστα το ολοκαίνουργιο και εντυπωσιακό Terramar απολαμβάνει μεγάλη έκπτωση 2.000 ευρώ στην entry level έκδοσή του με τον 1.5e TSI των 150 ίππων και το DSG κιβώτιο, με την τιμή πλέον να διαμορφώνεται στα 37.990 ευρώ.

Φυσικά η γκάμα της Cupra έχει πολλά ακόμα ενδιαφέροντα μοντέλα, όπως το best seller Formentor που ξεκινά από τα 34.990 ευρώ, αλλά και πανέμορφο και αμιγώς ηλεκτρικό Tavascan, που στην κορυφαία του έκδοση αποδίδει 340 ηλεκτρικούς ίππους. Η τιμή του στα 62.990 ευρώ, χάρη σε έκπτωση 3.000 ευρώ.

Την κορυφαία έκπτωση των 5.000 ευρώ, απολαμβάνουν και οι τρεις εκδόσεις του Born, με την αρχική τιμή του να διαμορφώνεται πλέον στα 32.990 ευρώ.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να δείτε τις τιμές για όλες τις εκδόσεις των Leon, Formentor, Born, Tavascan, Terramar.