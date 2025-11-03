Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο όμιλος Stellantis έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να πει σύντομα αντίο στη βενζίνη και το αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουργιο και καινοτόμο σύνολο.

Ο λόγος για τον κινητήρα με την ονομασία “Hurricane 4 Turbo” ο οποίος αποδίδει συνολικά 328 άλογα και ήδη έχει τοποθετηθεί στο ολοκαίνουργιο Grand Cherokee. Δεν πρόκειται όμως για έναν… απλό τουρμπάτο κινητήρα, μιας και φέρνει αρκετές καινοτομίες που τον κάνουν εντυπωσιακά αποδοτικό, οικονομικό αλλά και φειδωλό όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων.

Τι κάνει αυτόν τον κινητήρα ξεχωριστό και πιο ισχυρό από τα περισσότερα V6 σύνολα;

Είναι 2.000κ.εκ. και αποδίδει 328 άλογα στις 6.000σ.α.λ. και 450 Nm ροπής στις 4.500 σ.α.λ. χάρη στην τεχνολογία Turbulent Jet Ignition.

Αυτό σημαίνει πως χρησιμοποιεί ένα μπουζί για να αναφλέξει μια μικρή ποσότητα καυσίμου σε έναν προθάλαμο στην κορυφή κάθε κυλίνδρου. Το καύσιμο αυτό που καίγεται στον προθάλαμο, εισέρχεται με πίεση στον θάλαμο καύσης, πυροδοτώντας μια ταχύτερη και πληρέστερη καύση, η οποία επιτρέπει καλύτερη απόδοση και οικονομία καυσίμου.

Ο κινητήρας μάλιστα λειτουργεί στον κύκλο Miller και διαθέτει turbo από αλουμίνιο μεταβλητής γεωμετρίας σε πίεση 2.4 bar, ενώ κάθε κύλινδρος διαθέτει επίσης δύο μπουζί, καθώς υπάρχει ένα για τον θάλαμο TJI καθώς και ένα άλλο για τον κύριο θάλαμο καύσης.

Σε αυτά προσθέστε το γεγονός πως ο κινητήρας συνδυάζει συστήματα άμεσου αλλά και έμμεσου ψεκασμού και ένας ελεγκτής καθορίζει ποιο θα χρησιμοποιηθεί ή ενεργοποιεί και τα δύο όταν απαιτείται μέγιστη ισχύς.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν πως εξαλείφεται το turbo lag, οι επιδόσεις είναι καταιγιστικές, ενώ παράλληλα το σύνολο πετυχαίνει καλύτερη κατανάλωση κατά 10% και αυξημένες επιδόσεις κατά 20%.