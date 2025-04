Από τις 7 Απριλίου, στο δυναμικό της ΤΕΧΝΟΚΑΡ ανήκει ο Κωνσταντίνος Ανανιάδης . Ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Marketing και θα διαχειρίζεται τα brands της SEAT και της CUPRA.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ανανιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει διαγράψει μια πετυχημένη πορεία στον χώρο του αυτοκινήτου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε Εισαγωγικές εταιρίες στη χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια κατείχε αντίστοιχη θέση στη UNICARS LTD (επίσημος εισαγωγέας του Volkswagen Group στην Κύπρο).

Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science in Business Administration από το American College of Greece (Deree).

«Είμαι βέβαιος πως η εμπειρία του Κωνσταντίνου Ανανιάδη, θα βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας» δήλωσε ο Brand Director SEAT & CUPRA Χάρης Δάνδουρας.