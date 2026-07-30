Σε ισχύ τέθηκε από τις 27 Ιουλίου ο νέος τιμοκατάλογος της Audi, φέρνοντας αναπροσαρμογές σε μεγάλο μέρος της γκάμας επιβατικών και SUV, από το A1 έως τα κορυφαία RS και τα αμιγώς ηλεκτρικά e-tron.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές μειώσεις τιμών, εκείνη που ξεχωρίζει είναι αυτή των 4.000 ευρώ για το επιβλητικό A5 Avant S line e-hybrid quattro S tronic των 367 ίππων. Ένα μοντέλο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χώρους, εξαιρετική ποιότητα κύλισης και μεγάλη ιπποδύναμη, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο, πλέον από τα 75.980 ευρώ.

Εξίσου μεγάλη μείωση τιμής (4.000 ευρώ) απολαμβάνει και το εντυπωσιακό A6 Sedan S line e-hybrid quattro S tronic 367 hp, το οποίο πλέον μπορεί να αποκτηθεί από τα 84.980 ευρώ.

Στο νέο τιμοκατάλογο συναντάμε επίσης μείωση τιμής κατά 500 ευρώ, τόσο για το Q3 SUV Advanced TFSI Hybrid S tronic 150 hp όσο και για το Q3 Sportback Advanced TFSI Hybrid S tronic 150 hp, με τις τιμές απόκτησης τους πλέον να διαμορφώνονται στα 41.480 ευρώ και τα 43.480 ευρώ αντίστοιχα.

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