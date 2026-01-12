Σε ισχύ τέθηκε από τις 9 Ιανουαρίου ο νέος τιμοκατάλογος της Audi, φέρνοντας αναπροσαρμογές σε ολόκληρη τη γκάμα επιβατικών και SUV, από το A1 έως τα κορυφαία RS και τα αμιγώς ηλεκτρικά e-tron. Ανάμεσα στις επιμέρους αλλαγές, εκείνη που ξεχωρίζει και έχει άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον είναι η αισθητή μείωση τιμής στο A3 Sportback S line TFSI Hybrid S tronic 150 ίππων, η οποία φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ήπια υβριδική έκδοση του A3 με τον 1.5 TFSI κινητήρα, το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic και τον πλούσιο εξοπλισμό S line, τοποθετείται πλέον στα 31.980 ευρώ, αποκτώντας σαφώς πιο ανταγωνιστικό προφίλ στην κατηγορία των premium μικρομεσαίων. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που προσφέρει 150 ίππους, χαμηλή κατανάλωση, μειωμένες εκπομπές CO₂ και σπορτίφ χαρακτήρα, στοιχεία που ενισχύουν την εμπορική του δυναμική στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο νέος τιμοκατάλογος επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της υβριδικής και ηλεκτρικής γκάμας της Audi, με τα A3, A5, A6 και Q5 να διατίθενται σε εκδόσεις TFSI e, αλλά και με πλήρη παρουσία των αμιγώς ηλεκτρικών Q4 e-tron, Q6 e-tron και A6 e-tron. Οι τιμές διαμορφώνονται με γνώμονα τη συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς εκπομπών, αλλά και τη διατήρηση ανταγωνιστικότητας.

Στα SUV, τα Q2 και Q3 συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση της γκάμας, ενώ τα Q5 και Q8 ενισχύουν τον premium χαρακτήρα με ισχυρά υβριδικά σύνολα και τετρακίνηση quattro. Στην κορυφή, τα RS και S μοντέλα, όπως τα RS 3, RS Q8 και e-tron GT, διατηρούν τον ρόλο της κορυφαίας έκφρασης τεχνολογιών και επιδόσεων της μάρκας.

Συνολικά, ο νέος τιμοκατάλογος (Δείτε τον πατώντας ΕΔΩ) δείχνει μια πιο ευέλικτη πολιτική τιμών από την Audi, με τη μείωση στο A3 Sportback Hybrid να λειτουργεί ως ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μάρκα επιδιώκει να προσελκύσει νέους πελάτες στην premium κατηγορία, χωρίς εκπτώσεις σε τεχνολογία, ποιότητα και εξοπλισμό.