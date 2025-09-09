Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi πέρυσι παρέδωσε συνολικά 1.7 εκατ. οχήματα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 164.000 ήταν πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Η premium εταιρία ανανεώνει συνεχώς τη γκάμα της, έχοντας επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε αγοραστή, με μοντέλα βενζινοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και PHEV.

Πλέον στο νέο τιμοκατάλογο που εξέδωσε η ελληνική αντιπροσωπεία, περιλαμβάνονται πλούσιες εκδόσεις για το εντυπωσιακό και ολοκαίνουργιο Q3 Sportback. Παράλληλα υπάρχουν και μειώσεις στις τιμές, όπως στο Q3 Advanced TDI S Tronic που πλέον ξεκινά από τα 49.980 ευρώ.

Η αλήθεια είναι πως η Audi έχει μία εντυπωσιακά πλούσια γκάμα που περιλαμβάνει μοντέλα αλλά και κινητήρια σύνολα για όλα τα γούστα και τις ανάγκες.

Για όσους δεν επιθυμούν SUV υπάρχει το απόλυτο premium μικρό πόλης A1 (και σε έκδοση Allstreet) και το μικρομεσαίο A3 το οποίο στην κορυφαία έκδοση του RS αποδίδει 400 άλογα.

Φυσικά υπάρχουν και οι πολυτελέστατες sedan επιλογές όπως το ολοκαίνουργιο A6 Sedan και το ασύγκριτο σε πολυτέλεια A8.

Υπάρχει όμως και η εντυπωσιακή SUV γκάμα η οποία πρόσφατα μεγάλωσε με την προσθήκη του hi-tech Q3 Sportback. Το συγκεκριμένο μοντέλο στη βασική έκδοση αποδίδει 150 άλογα, είναι αυτόματο με κινητήρα 1500κ.εκ. έχοντας και ήπια υβριδικό σύστημα, στην τιμή των 43.980 ευρώ.

Εννοείται πως υπάρχουν και τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV όπως το Q4 e-tron και το e-tron GT των 503 ίππων.

