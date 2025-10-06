Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi ανανεώνει συνεχώς τη γκάμα της, έχοντας επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε αγοραστή, με μοντέλα βενζινοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και PHEV. Τελευταία προσθήκη, το εντυπωσιακό και άκρως hi-tech νέο Q3 το οποίο ήρθε και στη χώρα μας και φυσικά ήμασταν εκεί να “γράψουμε” τα πρώτα χιλιόμετρα. (Δείτε το θέμα εδώ).

Η εταιρία δημοσίευσε το νέο τιμοκατάλογο της, στον οποίο υπάρχουν αλλαγές σε μερικές τιμές ενώ παράλληλα όλα τα μεταλλικά χρώματα είναι πλέον διαθέσιμα από το βασικό εξοπλισμό. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Το μικρό αυτοκίνητο πόλης A1 ξεκινά από τα 24.980 ευρώ για την έκδοση με τους 116 ίππους, ενώ η πιο περιπετειώδης έκδοση allstreet από τα 28.980 ευρώ (με αυτόματο κιβώτιο).

Το αγαπημένο μικρομεσαίο των Ελλήνων, Audi A3 Sportback στη βασική έκδοση με τους 116 ίππους από τον 1.500άρη TFSI ξεκινά πλέον από τα 27.580 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση RS3 με τους 400 ίππους, από τα 95.980 ευρώ.

Για τους φίλους των σεντάν υπάρχει το εντυπωσιακά άνετο A6 που στη entry level εκδοχή του με τα 204 άλογα από 2λιτρο κινητήρα (με υβριδική υποβοήθηση), ξεκινά από τα 74.980 ευρώ, ενώ το κορυφαίο A8 ξεκινά από τις 136.980 ευρώ.

Φυσικά η SUV γκάμα είναι υπερπλήρεις με το Q2 ως το μικρότερο μοντέλο, που ξεκινά την εμπορική του πορεία από τα 26.980 ευρώ με τον 1.000άρη των 116 ίππων. Το ολοκαίνουργιο Q3 με τους 150 ίππους ξεκινά από τα 41.980 ευρώ ενώ η Sportback εκδοχή του από τις 43.980 ευρώ.

Τέλος, υπάρχουν και αρκετές αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές όπως το Q4 e-tron που ξεκινά από τις 46.980 ευρώ για την έκδοση με τους 204 ίππους και από τις 59.980 ευρώ για την κορυφαία quattro με τα 340 άλογα (φυσικά οι EV εκδόσεις δέχονται επιπλέον και την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο.