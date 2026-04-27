Η Cupra έχει καθιερωθεί πλέον ως μία εταιρεία που καταφέρνει με μοναδικό τρόπο να συνδυάζει εμφάνιση, επιδόσεις, τεχνολογία αλλά και fun to drive στοιχεία. Η γκάμα της διαθέτει τόσο αμιγώς βενζινοκίνητα, όσο υβριδικά, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, που μπορούν να προσφέρουν πολλά παραπάνω από μία απλή μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, μόλις κυκλοφόρησε τον ανανεωμένο τιμοκατάλογό της για όλα τα μοντέλα και οι μειώσεις τιμών είναι μεγάλες.

Το μικρομεσαίο Leon ξεκινά από τα 30.990 ευρώ για την βασική, αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 1.5 TSI κινητήρα των 150 ίππων. Παράλληλα, τόσο η έκδοση 1.5 TSO 204 PS DSG E-Hybrid όσο και η 1.5 TSI 272 PS VZ DSG e-Hybrid, απολαμβάνουν 4.000 ευρώ έκπτωση, με τις τιμές τους να διαμορφώνονται σε 40.490 ευρώ και 43.490 ευρώ.

Το best seller της φίρμας, Formentor, ξεκινά από τα 34.490 ευρώ για την βασική έκδοση 1.5 TSI 150 PS, ενώ οι Plug-in υβριδικές εκδόσεις των 204 και 272 ίππων, απολαμβάνουν 4.000 ευρώ έκπτωση.

Το μεγαλύτερο Terramar, λαμβάνει 2.000 ευρώ μείωση, ήδη από τη βασική έκδοση με τον 1.5 eTSI 150 PS, με την τιμή να πέφτει στα 37.990 ευρώ, ενώ η έκπτωση αγγίζει τα 4.000 ευρώ για τις PHEV εκδόσεις.

Φυσικά υπάρχουν και οι αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές όπως το Born και το Tavascan. Το μικρό ηλεκτρικό ξεκινά από τα 33.990 ευρώ χάρη στην έκπτωση των 4.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο SUV απολαμβάνει 3.000 ευρώ έκπτωση σε όλες τις εκδόσεις, με τιμή εκκίνησης τα 42.990 ευρώ.

Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο ΕΔΩ.

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως η Cupra επανακυκλοφορεί (για 4.000 μονάδες παγκοσμίως), το Formentor VZ5. Πρόκειται για μια έκδοση που δεν βασίζεται απλώς στα νούμερα, αλλά στην ίδια τη φιλοσοφία της μάρκας, η οποία θέλει το αυτοκίνητο να αποτελεί εμπειρία, και όχι απλώς μέσο μετακίνησης.

Στην «καρδιά» του VZ5 βρίσκεται ο γνώριμος πεντακύλινδρος κινητήρας 2.5 TSI, ένας από τους πιο ξεχωριστούς θερμικούς κινητήρες της σύγχρονης εποχής. Με απόδοση 390 ίππων και 480 Nm ροπής, το σύνολο προσφέρει έντονη επιτάχυνση και χαρακτηριστικό ήχο, στοιχεία που το διαφοροποιούν άμεσα από τον ανταγωνισμό. Η ισχύς μεταφέρεται στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός κιβωτίου DSG επτά σχέσεων, ενώ το σύστημα τετρακίνησης με torque splitter φροντίζει για τη βέλτιστη κατανομή της ροπής, ενισχύοντας τόσο την πρόσφυση, όσο και τη δυναμική συμπεριφορά. Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, τέτοιες προτάσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Και το VZ5 έρχεται να υπενθυμίσει πως, πέρα από την τεχνολογία και την αποδοτικότητα, η οδήγηση μπορεί –και πρέπει– να παραμένει μια αυθεντική εμπειρία.