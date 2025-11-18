Το Forum πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, θεσμικούς φορείς και Ακαδημαϊκούς. Στην εναρκτήρια Συνεδρία τοποθετήθηκαν ο Andreas Kindl, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, και ο Καθ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας–Γερμανίας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πράσινης μετάβασης στη μακροοικονομική σταθερότητα, τις επενδυτικές ευκαιρίες χαμηλών εκπομπών και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή για τις σύγχρονες οικονομίες.

Η χορηγική συμμετοχή της Kosmocar Trucks & Buses υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη βιώσιμη κινητικότητα και στην προώθηση υπεύθυνων λύσεων στον κλάδο των επαγγελματικών μεταφορών. Στελέχη της εταιρείας παρευρέθηκαν στο Συνέδριο, το οποίο επικεντρώθηκε σε δύο κεντρικές θεματικές:

Energy – Net zero, net business or net target

Πώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, το κόστος της μετάβασης στο net zero και οι τεχνολογίες που καθορίζουν το μέλλον της καθαρής ενέργειας.

Balance – Sustainable rules for sustainable markets

Η ανάγκη για σταθερούς και βιώσιμους κανόνες αγοράς, από την πράσινη χρηματοδότηση έως τα ρυθμιστικά πλαίσια που ενισχύουν τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα.

Η Kosmocar Trucks & Buses συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματικών οχημάτων νέας γενιάς στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

To 1ο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum συνδιοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.