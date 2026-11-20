Μια διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό των μικρών αυτοκινήτων επιχειρεί να παρουσιάσει η NIO μέσα από τη νέα σειρά halo της μάρκας firefly. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου αποκαλύφθηκε το πρώτο μοντέλο της οικογένειας, το firefly haven. Η NIO, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, φιλοδοξεί μέσα από τη σειρά halo να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχεδιαστική ταυτότητα των μοντέλων της, επενδύοντας σε ξεχωριστά χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες αντί στην απλή προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού.

Μια νέα σχεδιαστική έκδοση κάθε χρόνο

Η σειρά halo ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία από τις συνηθισμένες ειδικές εκδόσεις αυτοκινήτων. Κάθε χρόνο θα παρουσιάζεται μια νέα εκδοχή, βασισμένη σε μια ξεχωριστή θεματική και μια συγκεκριμένη σχεδιαστική αφήγηση. Για το 2026, η ιδέα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι το «inner glow», δηλαδή η εσωτερική λάμψη. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αντλεί έμπνευση από την ανάγκη των ανθρώπων να απομακρύνονται για λίγο από την ένταση και τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας και ανανέωσης.

Ένας κόσμος σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου

Το εξωτερικό του firefly haven αποκτά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα χάρη στο αποκλειστικό μεταλλικό χρώμα «calm green». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη πράσινη απόχρωση που μεταβάλλει διακριτικά την εμφάνισή της ανάλογα με τον φωτισμό, δημιουργώντας διαφορετικές αντανακλάσεις και βάθος στην επιφάνεια του αμαξώματος. Η σχεδιαστική διαφοροποίηση συνεχίζεται στα φωτιστικά σώματα, στα οποία το λογότυπο, αλλά και τα κεντρικά καλύμματα των τροχών, αποκτούν την απόχρωση «light green». Την εικόνα συμπληρώνουν νέας σχεδίασης δίχρωμες ζάντες αλουμινίου και μαύρες λεπτομέρειες στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στην καμπίνα, όπου οι διαφορετικές πράσινες αποχρώσεις δημιουργούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο. Το «calm green» αποτελεί το βασικό χρώμα του εσωτερικού, ενώ το «dynamic green» χρησιμοποιείται στα μεταλλικά βαμμένα χειριστήρια των θυρών, στο τιμόνι, στα επιμέρους χειριστήρια και στο πλαίσιο της οθόνης. Παράλληλα, το «light green» εμφανίζεται σε 14 σημεία που έρχονται συχνά σε επαφή με τον οδηγό και τους επιβάτες, όπως το τιμόνι, οι ζώνες ασφαλείας και οι ραφές των καθισμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην επιλογή των υλικών. Στις πλευρικές επιφάνειες των καθισμάτων, στα υποβραχιόνια των θυρών και στο ταμπλό χρησιμοποιείται ένα απαλό ύφασμα σε απόχρωση «moss grove». Πρόκειται για ανακυκλωμένο ύφασμα Urbanite, το οποίο κατασκευάζεται με την τεχνική ύφανσης Mélange και συνδυάζει διαφορετικές ίνες, προσφέροντας μια πιο φυσική υφή και ευχάριστη αίσθηση στην αφή.

Πότε έρχεται στην αγορά;

Οι παραγγελίες για το νέο μοντέλο αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2027. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε να σας μεταφέρουμε, όταν το δούμε από κοντά.