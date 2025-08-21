Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δοκίμασαν την τεχνολογία e-POWER τρίτης γενιάς, διανύοντας με ένα γέμισμα, μια απόσταση 1.347 χιλιομέτρων.

Ξεκίνησαν με γεμάτο το ρεζερβουάρ των Qashqai e-POWER, από το Land’s End προς το John O’Groats. Όταν έφθασαν στον προορισμό τους και αφού είχαν καλύψει 1.347 χιλιόμετρα, μέτρησαν το ρεζερβουάρ, και διαπίστωσαν ότι είχαν ακόμη καύσιμο για να καλύψουν άλλα 161 χιλιόμετρα.

Η ομάδα της Nissan, θεωρεί ότι μετά από αυτό το εγχείρημα το Qashqai e-POWER είναι το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία, αφού πέτυχε την καλύτερη οικονομία καυσίμου (3,76L/100km στην επική πρόκληση).

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει η Nissan και το 2007. Με ένα Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου εκείνη την εποχή, με μέση κατανάλωση 4,2L/100km. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με ένα μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα.

Ο Dean Driver, Μηχανικός Αξιολόγησης Οχημάτων και ένας από τους οδηγούς στην πρόκληση, δήλωσε:

«Η οδήγηση του Qashqai e-POWER από το Land’s End μέχρι τον John O’Groats ανέδειξε πραγματικά τη δύναμη του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης. Όχι μόνο μας πρόσφερε ομαλή και αθόρυβη οδήγηση σε όλη τη διαδρομή, αλλά καλύψαμε 1.347 χιλιόμετρα με καύσιμο ακόμα στο ρεζερβουάρ – αποδεικνύοντας πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία».

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση – όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε το αυτοκίνητο στην πρίζα.

Σχολιάζοντας το επίτευγμα, ο David Moss, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Περιφερειακής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Nissan AMIEO (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία), δήλωσε:

«Η τρίτη γενιά e-POWER αντικατοπτρίζει όλα όσα έχουμε μάθει από πολλά χρόνια ανάπτυξης. Πήραμε τα καλύτερα στοιχεία από προηγούμενα συστήματα, ακούσαμε τι εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες, και ανασχεδιάσαμε την πλατφόρμα για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων, και να βελτιώσουμε την οδηγική άνεση — διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία ενός ντίζελ. Είμαστε περήφανοι που το νέο e-POWER προσφέρει πλέον την καλύτερη στην κατηγορία του οδηγική απόδοση, οικονομία καυσίμου και τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.»

Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-POWER 5 σε 1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν εντελώς νέο, επανασχεδιασμένο κινητήρα turbo 1,5 λίτρων. Υιοθετεί επίσης την μοναδική φιλοσοφία καύσης STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% – ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο – σταθεροποιώντας την καύση εντός του κυλίνδρου, και η οποία επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Το τελευταίο Qashqai εξοπλισμένο με e-POWER ξεκίνησε την παραγωγή του τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα διατίθεται σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Εκτός από τις ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις στο σύστημα e-POWER, το Qashqai επωφελείται επίσης από βελτιωμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας ως μέρος της ενσωματωμένης τεχνολογίας ψυχαγωγίας της Google, η οποία παρέχει πρόσβαση στους Χάρτες Google, τον Βοηθό και το Play Store. Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν φωνητικές εντολές μέσω του Βοηθού Google, πρόσβαση σε πρόσθετες εφαρμογές μέσω του Google Play, προγνώσεις καιρού σε προγραμματισμένους προορισμούς και Nissan Trip Stories – επιτρέποντας στους πελάτες να καταγράφουν και να μοιράζονται εύκολα τα αγαπημένα τους ταξίδια μέσω της εφαρμογής NissanConnect Services.

Πρόσθετες βελτιώσεις στην τεχνολογία περιλαμβάνουν αυξημένη ευφυΐα οδήγησης με βελτιωμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού ProPILOT, όπως βελτιωμένες διεπαφές αυτόνομης οδήγησης πολλαπλών λωρίδων για καλύτερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας, και επίγνωση του περιβάλλοντος.

Οι νέοι πελάτες του e-POWER μπορούν να αναμένουν χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) χάρη στα διαστήματα σέρβις που έχουν παραταθεί από 15.000 χλμ. σε 20.000 χλμ.

Π.Χ