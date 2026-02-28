Η νέα προσφορά της Nissan ξεκίνησε την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Μαρτίου. Η μεγάλη καμπάνια Nissan Flash Days, ισχύει για τα μοντέλα Qashqai και Juke.

Το Nissan Qashqai, που καθιέρωσε την κατηγορία των crossover, είναι διαθέσιμο σε Hybrid και e-POWER έκδοση, με την έκδοση e-POWER να ξεχωρίζει, προσφέροντας αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Το Nissan Juke, το compact crossover της μάρκας, εντυπωσιάζει με τον τολμηρό και ξεχωριστό σχεδιασμό του, ενώ είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid, με την τελευταία να προσφέρει έως και 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν μία από τις εκθέσεις Nissan ή να μπουν στο nissan.gr, να πάρουν προσφορά και να επωφεληθούν από την προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πάρετε προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan και στο: https://www.nissan.gr/dealer-locate.html