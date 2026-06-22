Ένα από τα πιο ακραία και συλλεκτικά project που έχουν βγει ποτέ από τη συνεργασία της Nissan με την Italdesign επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσω δημοπρασίας στην Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας πως το GT-R50 δεν είναι απλώς ένα ακόμα ειδικό GT-R, αλλά ένα καθαρόαιμο κομμάτι σύγχρονης αυτοκινητικής ιστορίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, το Nissan GT-R50 by Italdesign, αποτελεί μία εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής κατασκευή που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 50 χρόνια του GT-R και την ίδια στιγμή την επέτειο της ιταλικής σχεδιαστικής φίρμας. Η παραγωγή του είχε ανακοινωθεί για μόλις 50 μονάδες, όμως στην πράξη κατασκευάστηκαν 19, καθιστώντας κάθε αυτοκίνητο εξαιρετικά δυσεύρετο και συλλεκτικό.

Τώρα, ένα από αυτά τα ελάχιστα δείγματα εμφανίζεται σε δημοπρασία στο Τόκιο, με μόλις περίπου 219 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, ουσιαστικά δηλαδή σε κατάσταση καινούργιου αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα GT-R που μπορεί να συναντήσει κανείς παγκοσμίως, κάτι που από μόνο του ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Η σχεδίαση φέρει την υπογραφή της Italdesign, με πλήρως ανασχεδιασμένο αμάξωμα πάνω στη βάση του GT-R R35, χαμηλωμένη σιλουέτα, φαρδύτερα μετατρόχια και έντονα αγωνιστική αισθητική που διαφοροποιεί το αυτοκίνητο πλήρως από το “απλό” GT-R Nismo. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος VR38DETT twin-turbo V6, σε ειδική απόδοση που φτάνει περίπου τους 710 ίππους, ανάλογα με την τελική ρύθμιση της έκδοσης.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία στην Ιαπωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επανεμφάνισης ultra-rare GT-R50 στην αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων, με τις τιμές να κινούνται παραδοσιακά σε επίπεδα supercar υψηλής κατηγορίας, καθώς η παραγωγή του μοντέλου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Το ενδιαφέρον γύρω από το GT-R50 παραμένει έντονο και επειδή αποτελεί ουσιαστικά μία από τις τελευταίες “artistic” εκδοχές του R35 πριν το μοντέλο περάσει οριστικά στην ιστορία και δώσει τη θέση του στη νέα υβριδική γενιά GT-R που βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη.

Το επόμενο GT-R θα είναι υβριδικό και όχι ηλεκτρικό

Παρά τα προηγούμενα σχέδια για ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar, η Nissan επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι ο διάδοχος του R35 δεν θα γίνει EV, αλλά θα υιοθετήσει υβριδική τεχνολογία. Το νέο R36 αναμένεται τελικά να χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα με twin-turbo V6, πιθανότατα εξελιγμένη μορφή του γνωστού κινητήρα της εταιρείας, ώστε να καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετές εταιρείες επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για ηλεκτρικά supercars, καθώς η αγορά δείχνει πως το κοινό των επιδόσεων εξακολουθεί να ζητά συναίσθημα, ήχο και διάρκεια στην πίστα. Η Nissan φαίνεται πως δεν θέλει να ρισκάρει το όνομα GT-R με ένα μοντέλο που ίσως χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.