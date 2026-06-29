Από την πρώτη του εμφάνιση το 2007, όταν η Nissan δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers, μέχρι και σήμερα, το Qashqai συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας των C-SUV, διαχρονικά ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα παγκόσμια best-seller της Nissan. Και με αυτό το μοντέλο η γιαπωνέζικη φίρμα, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στα υβριδικά συστήματα κίνησης.

To νέο Qashqai, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, θα προσφέρεται με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας e-POWER της Nissan.

Με αυτόν τον τρόπο, το Qashqai που είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα C-SUV στην Ευρώπη, θα παραμείνει σταθερός πυλώνας και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση στην πορεία της μάρκας προς το μέλλον της κινητικότητας.