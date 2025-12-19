Με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεπερνούν 500 εκατομμύρια ευρώ η Nissan ξεκινάει την παραγωγή της 3ης γενιάς LEAF. Εισάγει τη δυναμική νέα γενιά του αυτοκινήτου που το 2010 ξεχώρισε ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής και αναπτύσσει την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Για να υποδεχτεί το εξαιρετικά προηγμένο LEAF, η Nissan αναβάθμισε το εργοστάσιο στο Sunderland. Η αναβάθμιση του εργοστασίου περιλάμβανε μία σειρά προηγμένων τεχνολογικών καινοτομιών, όπως:

Υιοθέτηση τεχνολογιών «εργοστασίου του μέλλοντος», με έξυπνη χρήση big data, virtual reality και ψηφιακή χαρτογράφηση του εργοστασίου

137 νέα καλούπια πρεσαρίσματος για τα 42 διαφορετικά panels του αμαξώματος του LEAF

78 προηγμένα ρομπότ, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας συγκόλλησης με λέιζερ, που κατασκευάζει την οροφή του LEAF με ακρίβεια 0,3mm

Νέες παλέτες χρωμάτων για τα ζωηρά Sukumo Blue και Luminous Teal του LEAF

Υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, που τοποθετεί τη μπαταρία στο όχημα, εφαρμόζοντας 26 βίδες σε μόλις 56 δευτερόλεπτα

475 νέα αυτοματοποιημένα οχήματα για άμεση μεταφορά εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής του νέου LEAF

Πάνω από 360.000 ώρες εκπαίδευσης στην ομάδα των 6.000 εργαζομένων για την κατασκευή του νέου LEAF

Ο Massimiliano Messina, Πρόεδρος της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή καθώς ξεκινά η παραγωγή της τρίτης γενιάς Nissan LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο, του ηλεκτρικού οχήματος που τα ξεκίνησε όλα. Κομψό, σύγχρονο και αεροδυναμικό, το ολοκαίνουργιο LEAF αποτυπώνει την ενέργεια μιας νέας γενιάς και θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της Nissan. Το LEAF ζωντανεύει το παγκοσμίως πρωτοποριακό μας όραμα, EV36Zero, που συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, την κατασκευή μπαταριών και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

Ο Adam Pennick, Vice President, Manufacturing στο εργοστάσιο του Sunderland, σχολίασε: «Η Nissan έχει επενδύσει στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό του Sunderland για να κατασκευάσει τα ηλεκτρικά οχήματα του μέλλοντος, και η ομάδα μας είναι γεμάτη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό που συμμετέχει στην παραγωγή αυτού του κορυφαίου αυτοκινήτου. Η τεχνογνωσία και η συνεργασία της ομάδας μας αποτελούν τη βάση της επιτυχίας του Sunderland, και η αναβάθμιση του εργοστασίου για να υποδεχτεί το νέο LEAF αναδεικνύει την ηγετική μας θέση στο ταξίδι της ηλεκτροκίνησης.»

Φυσικά το μεγάλο γεγονός για την παραγωγή του νέου LEAF γιορτάσθηκε δεόντως. Η εκδήλωση έγινε δίπλα στη γραμμή παραγωγής, στο εργοστάσιο του Sunderland.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Peter Kyle, δήλωσε: «Το Sunderland αποτελεί την καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, και η επένδυση της Nissan αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία μας. Μέσω της Βιομηχανικής Στρατηγικής της κυβέρνησης, επενδύουμε €4,5 δισ. στον υπερσύγχρονο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας μας, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα.»

Το περιβάλλον γύρω από το εργοστάσιο έχει επίσης αναβαθμιστεί, με ένα νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών της AESC, που προμηθεύει το Sunderland με μπαταρίες αυξημένης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και υψηλές επιδόσεις στο νέο LEAF.

Ο Jim Marley, Plant Director του εργοστασίου AESC, τόνισε: «Η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σημαντικό άλμα στην τεχνολογία μπαταριών. Θα τροφοδοτήσει το νέο Nissan LEAF και θα ενισχύσει καθοριστικά την ηλεκτροκίνηση στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το εργοστάσιο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για μια διεθνώς ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.»

Ο Michael Mordey, City Council Leader του Sunderland, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε την παραγωγή της τρίτης γενιάς LEAF να ξεκινά σήμερα εδώ στο Sunderland, ζωντανεύοντας το όραμα EV36Zero και αναδεικνύοντας το εξαιρετικό ταλέντο της ομάδας της Nissan. Η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η Nissan στο εργοστάσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική, δημιουργώντας συνεχώς θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης για τους κατοίκους του Sunderland και της ευρύτερης περιοχής της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που ένα από τα πλέον καινοτόμα ηλεκτρικά οχήματα της Nissan κατασκευάζεται στην πόλη μας.»

Η ιστορία του LEAF

Η πρώτη γενιά του Nissan LEAF ξεκίνησε να κατασκευάζεται στο Sunderland από το 2013, με συνολικά 282.704 οχήματα να έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο μέχρι σήμερα. Το πρώτο LEAF τρίτης γενιάς που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής ήταν η δίχρωμη έκδοση Evolve σε χρώμα Luminous Teal, εξοπλισμένο με μπαταρία 75 kW, προσφέροντας αυτονομία έως και 622 χλμ (WLTP). Το νέο Nissan LEAF επίσης υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Εντυπωσιακό τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, το νέο LEAF προσφέρει μια απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι δύο οθόνες 14,3″ διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.

Η ομάδα του εργοστασίου στο Sunderland θα ακολουθήσει την παραγωγή του νέου LEAF με το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Nissan JUKE τον επόμενο χρόνο. Το εργοστάσιο στο Sunderland πλέον παράγει οχήματα όλων των τύπων: πλήρως ηλεκτρικά, υβριδικά – συμπεριλαμβανομένων των Qashqai με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan – και οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το νέο Nissan LEAF σχεδιάστηκε με την καθοριστική συμβολή των μηχανικών του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, οι οποίοι διαμόρφωσαν τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τον οδηγικό χαρακτήρα του οχήματος, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα τεχνολογικής καινοτομίας.

Θα κλείσουμε με μια επισήμανση. Ένα μήνυμα για τους δικούς μας υπουργούς.

Η Nissan υποστηρίζει 6.000 θέσεις εργασίας στο Sunderland και συνολικά 7.000 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του NTCE και του Design Centre στο Λονδίνο, ενώ εκτιμάται ότι υποστηρίζει περίπου 30.000 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό της ρόλο στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιμέλεια: Π.Χαλάτσης