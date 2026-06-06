Όλα τα μοντέλα της Nissan που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Nissan Summer Sales» δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να κάνουν τις διακοπές τους με το καινούργιο τους αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales ισχύουν τα εξής:

Το Nissan Juke με έκπτωση έως 2.300€, τώρα μόνο από 20.990€

Το Nissan Qashqai με έκπτωση έως 2.600€, τώρα μόνο από 27.990€

ToNissanX-Trail με έκπτωση έως 1.500€, τώρα μόνο από 40.990€

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales, ισχύει και το εξής EV Promo:

Το θρυλικό All-new Nissan Micra από 21.900€*

Το επιβλητικό Nissan Ariya από 35.400€*

(*Η τιμή περιλαμβάνει τα οφέλη του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και του bonus αγοράς ηλεκτρικού της Nissan)

Το νέο πρόγραμμα θα έχει ισχύ έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Σε όλα τα μοντέλα δίνεται 5ετής εγγύηση. Για τις μπαταρίες υψηλής τάσης των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων η εγγύηση είναι 8 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πάρετε προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων Nissan και στο:

https://www.nissan.gr/dealer-locate.html