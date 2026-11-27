Ένα νέο SUV με την υπογραφή της Nissan έρχεται από την Κίνα και τραβάει την προσοχή όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά κυρίως για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ονομάζεται NX7, αποτελεί προϊόν της κοινοπραξίας Dongfeng Nissan και είναι ένα plug-in hybrid μοντέλο που υπόσχεται να καλύψει ακόμη και 1.666 χιλιόμετρα με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

1.666 χλμ. συνολική αυτονομία και 320χλμ. αποκλειστικά ηλεκτρικά

Το NX7 χρησιμοποιεί ένα plug-in hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων, απόδοσης 98 ίππων, με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η συνολική ισχύς που ανακοινώνει η Nissan φτάνει τους 228 ίππους. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η μπαταρία χωρητικότητας 40,95 kWh, η οποία προέρχεται από την CATL και είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα ενός plug-in hybrid. Χάρη σε αυτήν, το NX7 μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως 320 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον (γενναιόδωρο) κινεζικό κύκλο μετρήσεων CLTC. Με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.666 χιλιόμετρα, επίσης κατά CLTC.

Μεγάλες διαστάσεις και εντυπωσιακή τεχνολογία στο εσωτερικό

Το Nissan NX7 είναι ένα αρκετά μεγάλο SUV, με μήκος 4.785 χιλιοστά, πλάτος έως 1.932 χιλιοστά και ύψος έως 1.665 χιλιοστά. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.815 χιλιοστά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για άνετους χώρους στην καμπίνα. Στο εσωτερικό, το στοιχείο που κυριαρχεί είναι η κεντρική οθόνη αφής 17,3 ιντσών, ανάλυσης 3K, η οποία συνεργάζεται με το λειτουργικό σύστημα Nissan OS 3.0. Στην κορυφαία έκδοση υπάρχει και ένα εντυπωσιακό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 55 ιντσών, το οποίο προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Καθίσματα με 45 αισθητήρες και ψυγείο στην καμπίνα

Τα καθίσματα AI Zero-Pressure Cloud Blanket Seat 2.0 διαθέτουν κατασκευή 11 στρωμάτων και 45 αισθητήρες επαφής με το σώμα. Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρονται θέρμανση και εξαερισμός για τα τέσσερα καθίσματα, ενώ υπάρχει και πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,8 τετραγωνικών μέτρων. Μία ακόμη ασυνήθιστη προσθήκη για την κατηγορία είναι το ψυγείο 6,33 λίτρων, το οποίο μπορεί να ψύχει ή να θερμαίνει το περιεχόμενό του.

Προς το παρόν, η Nissan δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για την εμπορική διάθεση του NX7 στην ευρωπαϊκή αγορά.