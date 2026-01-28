Μετά τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το υγραέριο οι αυτοκινητοβιομηχανίες έκαναν στροφή και επικεντρώθηκαν στα υβριδικά η στα 100% ηλεκτρικά μοντέλα.

Πρόσφατα οι γιαπωνέζοι κατασκευαστές της Nissan έκαναν ακόμη ένα βήμα για το μέλλον και ανακοίνωσαν πως έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών της Nissan στο Ντουμπάι και τη Βαρκελώνη, κατασκεύασαν ένα πρωτότυπο όχημα που διαθέτει 3,8 m² φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένων στο καπό, την οροφή και την πίσω πόρτα. Τα ηλιακά πάνελ μετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διαχειρίζεται από ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου, σχεδιασμένο να αξιοποιεί την ενέργεια με τον πιο αποδοτικό τρόπο και να μειώνει την ανάγκη για εξωτερική φόρτιση.

Τεχνολογία που ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες αποκαλύπτουν τις εντυπωσιακές δυνατότητες του νέου συστήματος:

Έως και 23 χλμ επιπλέον αυτονομίας την ημέρα, υπό ιδανικές συνθήκες

17,6 χλμ επιπλέον αυτονομίας την ημέρα, κατά μέσο όρο, σε πόλεις με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Βαρκελώνη

Εντυπωσιακή μέση ετήσια επιπλέον αυτονομία παγκοσμίως: 10,2 επιπλέον χλμ/ημέρα στο Λονδίνο, 18,9 επιπλέον χλμ/ημέρα στο Νέο Δελχί και 21,2 χλμ/ημέρα επιπλέον στο Ντουμπάι

Μείωση της συχνότητας φόρτισης κατά 35%-65%, ανάλογα με τη χρήση

Μια διαδρομή 80 χλμ διάρκειας δύο ωρών μπορεί να παράξει 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσφέροντας περίπου 3 χλμ επιπλέον αυτονομίας

Τέτοια αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για περιοχές με περιορισμένες υποδομές φόρτισης, προσφέροντας μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των φορτίσεων, αυξημένη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος χρήσης – απλώς οδηγώντας ή παρκάροντας στον ήλιο.

Μια συνεργασία που έκανε πράξη μια τολμηρή ιδέα

Όλα ξεκίνησαν με μια απλή αλλά φιλόδοξη ερώτηση: Τι θα γινόταν αν τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούσαν να φορτίζουν μόνα τους; Η ερώτηση αυτή οδήγησε στη συνεργασία της Nissan με τη Lightyear, μια πρωτοπόρα ολλανδική εταιρεία ηλιακής κινητικότητας, η οποία παρείχε την τεχνολογία επόμενης γενιάς για τα ηλιακά πάνελ που εφαρμόστηκε από τις ομάδες μηχανικών της Nissan.

Οι πρώτες δοκιμές μεγάλων αποστάσεων —συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής 1.550 χλμ από την Ολλανδία έως τη Βαρκελώνη— έδειξαν ότι η ενσωμάτωση ηλιακών πάνελ μπορεί να μειώσει τις ετήσιες φορτίσεις ενός οδηγού που διανύει 6.000 χλμ το χρόνο, από 23 σε μόλις 8.

Ο Shunsuke Shigemoto, Vice President ePowertrain & Internal Combustion Engine Powertrain (ICE), Technology Research & Advanced Engineering & Chief Powertrain Engineer, Nissan AMIEO δήλωσε:

«Το πρωτότυπο Ariya τροφοδοτούμενο από ηλιακή ενέργεια εκφράζει τη φιλοσοφία της Nissan, σύμφωνα με την οποία, η καινοτομία και η βιωσιμότητα πρέπει να προχωρούν πάντα μαζί. Εξερευνώντας τρόπους με τους οποίους τα οχήματα μπορούν να παράγουν τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους οδηγούς, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και μειωμένη ανάγκη φόρτισης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά για το όραμα της Nissan να ηγηθεί στο επόμενο κεφάλαιο της ηλεκτρικής κινητικότητας.»

Ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Αυτό το πρωτότυπο όχημα αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Nissan για έναν πιο βιώσιμο και πιο συνδεδεμένο μέλλον. Μέσα από την εξερεύνηση της ηλιακής φόρτισης ως ολοκληρωμένης λύσης για τα ηλεκτρικά οχήματα, η Nissan συνεχίζει να καινοτομεί, με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO₂ σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της έως το 2050.