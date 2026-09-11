Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του νέου Nissan PIXO ξεκίνησε. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Nissan αποκάλυψε το όνομα του νέου της μοντέλου, το οποίο έρχεται στην Ευρώπη ως μια νέα πρόταση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης.

Το ολοκαίνουργιο Nissan PIXO είναι ένα μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Η Nissan το περιγράφει ως ένα μοντέλο με παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μικρό σε διαστάσεις, διαφορετικό σε χαρακτήρα

Με compact διαστάσεις και σχεδίαση που ακολουθεί τη σύγχρονη ταυτότητα της Nissan, το PIXO έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Στόχος είναι να συνδυάζει την ευελιξία ενός μικρού αυτοκινήτου με σύγχρονες τεχνολογίες και μια σχεδιαστική προσέγγιση που θα το κάνει να ξεχωρίζει στον δρόμο. Παράλληλα, η άφιξή του σηματοδοτεί την επιστροφή της Nissan στην κατηγορία Α, με την εταιρεία να τοποθετεί το νέο μοντέλο ως μια πιο προσιτή και ρεαλιστική επιλογή για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτρική μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Η μεγάλη αποκάλυψη στις 23 Σεπτεμβρίου

Η Nissan έχει ήδη ξεκινήσει την καμπάνια προαναγγελίας του νέου μοντέλου, μέσα από το πρώτο teaser video, που μας δίνει μια μικρή γεύση από το PIXO. Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, ξεκίνησε.