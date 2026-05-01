Για όσουν είναι άνω των 30, το όνομα Primera ξυπνά αναμνήσεις από ένα από τα πιο γνωστά οικογενειακά sedan της Nissan. Ένα μοντέλο που ετοιμάζεται να επιστρέψει στη ζωή μετά από 19 χρόνια, ως αμιγώς ηλεκτρικό και hi-tech σύνολο.

Σύμφωνα με διαρροές που εμφανίστηκαν σε κρατικά έγγραφα στις Φιλιππίνες, η Nissan φέρεται να εξετάζει την αναβίωση του Primera ως αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Το νέο μοντέλο δεν αναμένεται να έχει κάποια ουσιαστική σχέση με το αυθεντικό Primera πέρα από το όνομα. Αντί για το παραδοσιακό sedan της παλιάς σχολής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα μεγάλο ηλεκτρικό fastback/sedan με μήκος 4.9μ. που θα βασίζεται σε κινεζική πλατφόρμα (Dongfeng N7) και θα χρησιμοποιεί τεχνολογία από συνεργάτες της Nissan στην Κίνα.

Το Primera υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο “ευρωπαϊκά” Nissan έχοντας αποκτήσει φήμη για την πολύ καλή οδική συμπεριφορά και την αξιοπιστία. Στην Ελλάδα μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αγαπητό τόσο ως οικογενειακό όσο και ως ταξιδιάρικο αυτοκίνητο.

Η νέα εποχή όμως φαίνεται πως αλλάζει τα πάντα. Η Nissan βρίσκεται σε φάση μεγάλου μετασχηματισμού, επενδύοντας όλο και περισσότερο σε ηλεκτρικά μοντέλα και σε συνεργασίες με κινεζικές εταιρείες ώστε να μειώσει το κόστος ανάπτυξης. Το πιθανό “ηλεκτρικό Primera” ενδέχεται να ακολουθήσει τη λογική που ήδη βλέπουμε σε αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες. Δηλαδή την επιστροφή ιστορικών ονομάτων πάνω σε εντελώς διαφορετικά αυτοκίνητα. Κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλα θρυλικά μοντέλα της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες τεχνικές προδιαγραφές, όμως τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για ηλεκτροκινητήρα 215 ίππων και 305 Nm ροπής, καθώς και αυτονομία 500 χλμ. από μπαταρία 60 kWh. (στοιχεία που είναι ίδια με αυτά του αμιγώς ηλεκτρικού N7 sedan που κυκλοφορεί στην αγορά της Κίνας μέσω της συνεργασίας Nissan – Dongfeng).

Και κάπως έτσι, ένα ακόμη όνομα από τη χρυσή εποχή των ιαπωνικών sedan ετοιμάζεται να περάσει στη νέα ηλεκτρική πραγματικότητα.