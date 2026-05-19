Υπάρχουν αυτοκίνητα που όσο περίεργα κι αν ήταν όταν παρουσιάστηκαν, με τα χρόνια αποκτούν μια ξεχωριστή γοητεία. Κάπως έτσι συμβαίνει και με το Nissan Pulsar NX, ένα μοντέλο που στις αρχές της δεκαετίας του ’80 έμοιαζε σχεδόν… διαστημικό και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο ιδιαίτερα ιαπωνικά coupe της εποχής του.

Αφορμή για να επιστρέψει στην επικαιρότητα στάθηκε ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο Pulsar NX που εμφανίστηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ, τραβώντας αμέσως το ενδιαφέρον των φίλων των retro ιαπωνικών μοντέλων. Και όχι άδικα.

Το συγκεκριμένο Nissan ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στη σχεδίασή του. Χαμηλό, με έντονες γωνίες, αναδιπλούμενα φώτα και τεράστιες γυάλινες επιφάνειες, μοιάζει σαν να βγήκε από αφίσα sci-fi ταινίας των 80ς. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως διαθέτει αφαιρούμενη οροφή τύπου T-top, ένα στοιχείο που τότε θεωρούνταν απόλυτα premium και έδινε αίσθηση cabrio χωρίς να χάνεται η ακαμψία του αμαξώματος. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης όποτε ήθελε το είχε ως κάμπριο, και όποτε ίσως έβρεχε, πρόσθετε τα διάφανα πάνελ και δεν είχε κανέναν πρόβλημα.

Η Nissan εκείνη την εποχή ήθελε να προσφέρει κάτι διαφορετικό από τα κλασικά hatchback και coupe της αγοράς. Έτσι, το Pulsar NX συνδύαζε σπορ εμφάνιση με καθημερινή πρακτικότητα, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις υπήρχαν ακόμη και εναλλάξιμα πίσω τμήματα αμαξώματος, μετατρέποντας ουσιαστικά το αυτοκίνητο από coupe σε wagon ή σε… pick-up.

Το μοντέλο της δημοπρασίας φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για την ηλικία του (112.000χλμ.) με το εσωτερικό να διατηρεί σχεδόν ανέπαφη την αυθεντική αισθητική της εποχής. Λεπτομέρειες, χαρακτηριστικά υφάσματα και ένα cockpit γεμάτο κουμπιά θυμίζουν ξεκάθαρα την υπερβολική αλλά γοητευτική τεχνολογική αισιοδοξία των ‘80s.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 1.800άρης ατμοσφαιρικός κινητήρας της Nissan (έβγαινε και με 1.600κ.εκ.), ο οποίος φυσικά δεν εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του (106 άλογα) βάσει σημερινών δεδομένων. Όμως εδώ το ζητούμενο δεν είναι τα 0-100 ή οι χρόνοι στην πίστα. Είναι η αίσθηση μιας εποχής όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες τολμούσαν να σχεδιάσουν πραγματικά διαφορετικά αυτοκίνητα.

Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που τέτοια μοντέλα αποκτούν ξανά αξία σήμερα. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα SUV μοιάζουν μεταξύ τους, ένα Nissan Pulsar NX θυμίζει πως κάποτε οι σχεδιαστές άφηναν πραγματικά τη φαντασία τους ελεύθερη.

Για τους νεότερους ίσως δείχνει απλά «περίεργο». Για όσους όμως μεγάλωσαν βλέποντας αφίσες ιαπωνικών sportscar στους τοίχους, αυτό το Nissan είναι ένα μικρό κομμάτι από το πιο τρελό και δημιουργικό κεφάλαιο της αυτοκίνησης. Εσείς αν είχατε να διαλέξετε, ποιο θα προτιμούσατε; Την έκδοση που βγαίνει σε δημοπρασία ή αυτή που διέθετε την δυνατότητα να έχει μέχρι και καρότσα;

Πηγή: www.raleighclassic.com