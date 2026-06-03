Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα σύγχρονο υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό; Η Nissan αποφάσισε να το αποδείξει στην πράξη, βάζοντας το Qashqai e-Power να ολοκληρώσει έναν ολόκληρο γύρο της Τασμανίας με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου.

Το ιαπωνικό SUV κατάφερε να διανύσει περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα χωρίς στάση για ανεφοδιασμό, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης που περιλάμβαναν ορεινά τμήματα, παραθαλάσσιους δρόμους, επαρχιακό δίκτυο αλλά και αυτοκινητόδρομο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 4,5 λτ./100 χλμ.

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί το δεύτερο κεφάλαιο ενός προγράμματος πραγματικών δοκιμών που πραγματοποιεί η Nissan για το σύστημα e-Power. Είχε προηγηθεί η διαδρομή από το Land’s End έως το John O’Groats στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Qashqai e-Power είχε καλύψει 1.347 χιλιόμετρα με ένα μόνο ρεζερβουάρ, ολοκληρώνοντας μάλιστα το ταξίδι με εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 160 χιλιομέτρων.

Το σύστημα e-Power της Nissan: Οι τροχοί κινούνται από τον ηλεκτροκινητήρα ενώ ο βενζινοκινητήρας φορτίζει την μπαταρία

Αυτό που διαφοροποιεί το e-Power από ένα συμβατικό υβριδικό σύστημα είναι ότι οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης (το οποίο φορτίζει και κατά το φρενάρισμα).

Στην περίπτωση του Qashqai e-Power, το σύστημα συνδυάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και αποδίδει 190 ίππους και 310 Nm ροπής, προσφέροντας την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή.

Μετά το βρετανικό εγχείρημα και τον γύρο της Τασμανίας, η Nissan επιχειρεί να δείξει ότι το e-Power μπορεί να προσφέρει σταθερή αποδοτικότητα σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες οδήγησης, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία χωρίς το άγχος της φόρτισης.