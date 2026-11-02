Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν το αυτοκίνητο τους καθαρά ως ένα μέσο μετακίνησης και υπάρχουν και εκείνοι που δένονται πραγματικά μαζί του. Ο Craig Baker από τη Σκωτία ανήκει στη δεύτερη ομάδα, όχι μόνο επειδή έχει διανύσει περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα με το Nissan Qashqai του, αλλά κυρίως επειδή συνδέεται με μια ιδιαίτερα συγκινητική προσωπική ιστορία.

Ο Craig αγόρασε το Qashqai τον Δεκέμβριο του 2017, χρησιμοποιώντας χρήματα που του είχε αφήσει η μητέρα του, Jeanette, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Έτσι, το αυτοκίνητο απέκτησε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή συναισθηματική αξία για εκείνον. Μάλιστα, το ονόμασε «Wee Netty», ως φόρο τιμής στη μητέρα του.

Πρόκειται για ένα Qashqai με πετρελαιοκινητήρα 1.5 dCi και εξοπλισμό Tekna, το οποίο όταν το αγόρασε είχε μόλις 5.000χλμ. στο κοντέρ, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί ως αυτοκίνητο επίδειξης από την αντιπροσωπεία. Η επαγγελματική του δραστηριότητα ως χειριστής μηχανημάτων σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τον οδήγησε σε αμέτρητες διαδρομές σε ολόκληρη τη Βρετανία, με αποτέλεσμα το κοντέρ να ξεπεράσει πλέον τα 402.000 χιλιόμετρα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την αρχική εξάτμιση και τον αρχικό συμπλέκτη, ενώ ορισμένα από τα πίσω εξαρτήματα των φρένων παραμένουν επίσης τα εργοστασιακά. Φυσικά, έχουν αντικατασταθεί ελαστικά και άλλα αναλώσιμα, ενώ ο ιδιοκτήτης φροντίζει να πραγματοποιεί τακτικά τη συντήρησή του. Για τον Craig, πάντως, το Qashqai δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο που αποδείχθηκε ανθεκτικό στον χρόνο. Είναι ένας καθημερινός σύνδεσμος με τη μητέρα του και όλες τις αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει πίσω από το τιμόνι του.

Το Nissan Qashqai των 4εκατ. ευρωπαικών πωλήσεων

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2007, το Nissan Qashqai αποτέλεσε ένα από τα μοντέλα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τον δυναμικό χαρακτήρα ενός SUV με την πρακτικότητα που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση. Η εμπορική του πορεία αποτυπώνει τη δυναμική αυτής της επιλογής, καθώς, σύμφωνα με τη Nissan, οι συνολικές πωλήσεις του στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα.Σήμερα, στην τελευταία γενιά του, το Qashqai διατίθεται με τεχνολογία mild hybrid και το καινοτόμο σύστημα e-Power. Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τη δική μας δοκιμή.