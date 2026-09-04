Το νέο Nissan MICRA με τις συμπαγείς διαστάσεις και τη δυναμική σχεδίαση, σχεδιάστηκε για να είναι ευέλικτο, άνετο και πρακτικό. Στο εσωτερικό, ο σύγχρονος και ποιοτικός σχεδιασμός συνδυάζεται με δύο οθόνες 10,1’’ με ενσωματωμένη τη σουίτα Google, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Το νέο Nissan MICRA διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 317 χλμ. και 416 χλμ. αντίστοιχα. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 100 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 8 λεπτά.

Όσοι δεν το έχετε δει από κοντά μπορείτε να επισκεφθείτε το Εμπορικό Κέντρο Golden Hall όπου εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρίας θα σας λύσουν ότι απορία έχετε σχετικά με το νέο μοντέλο αλλά και την ηλεκτροκίνηση. Θα ανακαλύψετε τον τολμηρό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τις δυνατότητες ενός σύγχρονου, 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Το νέο Nissan MICRA θα βρίσκεται στο Golden Hall, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τιμή του ξεκινά από 21.900 ευρώ και θεωρείται ότι είναι μια ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.