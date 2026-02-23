Τα αυτοκίνητα έγιναν πιο γρήγορα. Οι οδηγοί είναι πιο απαιτητικοί. Θέλουν όχι μόνο καλά συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας αλλά ακόμη περισσότερα βοηθήματα για να οδηγούν πιο άνετα και με μεγαλύτερη σιγουριά. Θέλουν ακόμη να συνεισφέρουν στην πράσινη ενέργεια και να μολύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο την ατμόσφαιρα αλλά δεν θέλουν να έχουν και το άγχος της αυτονομίας.

Η Nissan με το Qashqai e-POWER προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητούν οι οδηγοί. Την ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Με το Qashqai e-POWER επιτρέπει στους οδηγούς να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες. Μπορούν να κάνουν μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος. Το Qashqai e-POWER συνδυάζει την ήρεμη, ομαλή και εκλεπτυσμένη αίσθηση ενός ηλεκτρικού οχήματος με την πρακτικότητα και την άνεση ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί του Qashqai e POWER κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση, και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία. Με το Qashqai e-POWER η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά απλή και προσιτή, προσφέροντας απολαυστική αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από το άγχος φόρτισης στην πρίζα.

Με μέγιστη ιπποδύναμη 204 PS, το Qashqai e POWER προσφέρει άμεση και δυναμική επιτάχυνση, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία. Η δεξαμενή καυσίμου των 55 λίτρων προσφέρει αυτονομία έως και 1.222 χλμ. (βάσει WLTP), ξεπερνώντας ακόμη και πολλά diesel οχήματα. Ένα μόνο γέμισμα αρκεί για άνετες και ξέγνοιαστες διαδρομές, ακόμη και σε πιο μακρινά ταξίδια. Σε πραγματικές δοκιμές της Nissan, το Qashqai e-POWER κατάφερε να καλύψει συνολικά 1.508 χιλιόμετρα, με ένα μόνο ρεζερβουάρ βενζίνης, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER στην πράξη. Στην ελληνική πραγματικότητα, μια τέτοια αυτονομία μπορεί να καλύψει τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία χωρίς περιορισμούς.

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση σε κάθε διαδρομή, καθώς και κορυφαία συνδεσιμότητα με ενσωματωμένη τη σουίτα Google. Οι οδηγοί έχουν άμεση πρόσβαση σε Google Assistant, Google Maps και Google Play, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο εξατομικευμένη και συνδεδεμένη με τον ψηφιακό κόσμο τους.

Οι γιαπωνέζοι της Nissan αποδεικνύουν ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη. Με το Qashqai e-POWER, η ηλεκτρική εμπειρία γίνεται προσιτή και άνετη, δίνοντας στους οδηγούς την αυτοπεποίθηση να ζουν την ηλεκτροκίνηση σήμερα, με ευκολία και απόλυτη σιγουριά. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μια γεύση από την πρόταση των γιαπωνέζων μπορούν να ζητήσουν να κάνουν ένα test Drive