Το Lada Niva έχει γράψει τη δική του ιστορία στους δύσκολους χωματόδρομους, χάρη στην απλή κατασκευή και τις πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητές του. Υπάρχουν, όμως, περιβάλλοντα στα οποία ακόμη και το γνωστό ρωσικό 4×4 χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και τότε εμφανίζεται το VAZ-1922 Marsh, μια ειδική κατασκευή που μετατρέπει το Niva σε ένα ασυνήθιστο όχημα για χιόνι, λάσπη και βαλτώδη εδάφη.

Ένα τέτοιο αυτοκίνητο, κατασκευής 2002, διατίθεται αυτή την περίοδο μέσω γερμανικής αγγελίας στην τιμή των 19.999 ευρώ. Σύμφωνα με τον πωλητή, έχει υποβληθεί σε επαγγελματική ανακατασκευή και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η αγγελία αναφέρει πρώτη κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2002 και μόλις 999 χιλιόμετρα.

Δεν είναι μια αυτοσχέδια μετατροπή

Παρά την εμφάνισή του, το Niva Marsh δεν είναι κάποιο μοναδικό δημιούργημα ενός βελτιωτή. Πρόκειται για ειδικό όχημα που κατασκευάστηκε από την Bronto, εταιρεία που ασχολήθηκε με ιδιαίτερες εκδόσεις και εξειδικευμένες μετατροπές μοντέλων της AvtoVAZ.

Το VAZ-1922 παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1990 και εξελίχθηκε ώστε να μπορεί να κινείται σε εδάφη όπου ένα συμβατικό εκτός δρόμου όχημα κινδυνεύει να βυθιστεί. Η παραγωγή του ήταν περιορισμένη και διάφορες πηγές κάνουν λόγο για μερικές εκατοντάδες μονάδες στα πρώτα χρόνια κατασκευής του. .

Η σημαντικότερη διαφορά του βρίσκεται στους τεράστιους τροχούς του. Τα ελαστικά χαμηλής πίεσης έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το έδαφος, κατανέμοντας το βάρος του οχήματος και μειώνοντας την πιθανότητα να βυθιστεί σε μαλακές επιφάνειες. Έτσι, το Marsh μπορεί να κινηθεί σε βαθιά λάσπη, χιόνι και κορεσμένο από νερό έδαφος, όπου τα συνηθισμένα ελαστικά δυσκολεύονται σημαντικά.

Για να χωρέσουν οι τεράστιοι τροχοί, το αμάξωμα έχει τροποποιηθεί, με διευρυμένα φτερά και μεγάλες προεκτάσεις που ενσωματώνουν λασπωτήρες. Η εικόνα συμπληρώνεται από προστατευτικές μπάρες εμπρός και πίσω, ορθογώνιους προβολείς αντί των στρογγυλών φωτιστικών σωμάτων του συμβατικού Niva και διαφορετικά πίσω φώτα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο χάρη στο μωβ χρώμα του, που δύσκολα περνά απαρατήρητο μέσα στο χιόνι ή στο δάσος.

Μόλις 80 ίπποι, αλλά δεν τους χρειάζεται για να εντυπωσιάσει

Όποιος περιμένει έναν θηριώδη κινητήρα κάτω από το καπό, μάλλον θα απογοητευτεί. Το Niva Marsh χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,7 λίτρων, με απόδοση περίπου 80 ίππων. Οι επιδόσεις στην άσφαλτο δεν αποτελούν προτεραιότητα. Η τετρακίνηση, οι κοντές σχέσεις μετάδοσης και οι τεράστιοι τροχοί έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν πρόσφυση και δυνατότητα κίνησης σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το πλαίσιο, οι άξονες και η ανάρτηση έχουν επίσης δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε σχέση με το συμβατικό Niva. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σαφώς πιο γνώριμη. Η καμπίνα διατηρεί τη λιτή φιλοσοφία του Niva των αρχών της δεκαετίας του 2000, ενώ το τιμόνι και τα καθίσματα φέρουν την επιγραφή Bronto, υπενθυμίζοντας την ειδική κατασκευή του οχήματος.

Αξίζει σχεδόν 20.000 ευρώ;

Η ζητούμενη τιμή των 19.999 ευρώ είναι υψηλή για ένα Lada ηλικίας περίπου 24 ετών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο Marsh δεν απευθύνεται σε κάποιον που αναζητά ένα συνηθισμένο μεταχειρισμένο 4×4 για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες, φίλους των ιδιαίτερων εκτός δρόμου οχημάτων και ανθρώπους που αναζητούν κάτι πραγματικά διαφορετικό. Η σπανιότητά του, η ειδική κατασκευή και η δηλωμένη ανακατασκευή είναι στοιχεία που εξηγούν την τιμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την καθιστούν αυτομάτως συμφέρουσα.