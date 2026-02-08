Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχώς “κόντρες” (είτε επιτάχυνσης, είτε U-turn), με πανάκριβα supercars που αποδίδουν χιλιάδες άλογα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο μέσα από μία κόντρα επιτάχυνσης, στην οποία πρωταγωνιστούν τα hatchbacks της δεκαετίας του ’80.

Η δεκαετία του ’80 γέννησε μια από τις πιο αγνές και συναρπαστικές κατηγορίες αυτοκινήτων: τα hot hatches. Ελαφριά, μηχανικά απλά, με ατμοσφαιρικούς –και αργότερα turbo– κινητήρες, και χαρακτήρα που δεν κρυβόταν πίσω από ηλεκτρονικά βοηθήματα. Σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά, μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα της εποχής συναντιούνται σε μια ξεχωριστή αναμέτρηση.

Στη γραμμή εκκίνησης βρίσκονται επτά εμβληματικά αυτοκίνητα, καθένα με τη δική του ιστορία και φιλοσοφία.

Ford Fiesta XR2 Mk2: Το μικρό «πυραυλάκι» της Ford εξοπλίζεται με 1.6 ατμοσφαιρικό κινητήρα 97 ίππων και 132 Nm ροπής. Με βάρος μόλις 839 κιλά και 5άρι χειροκίνητο κιβώτιο, βασίζεται περισσότερο στην ευελιξία παρά στη δύναμη.

Volkswagen Golf GTI Mk1:Ένας ζωντανός θρύλος. Ο 1.8 ατμοσφαιρικός αποδίδει 112 ίππους και 150 Nm, με το βάρος να περιορίζεται στα 840 κιλά.

Opel Astra GTE Mk1: Σπανιότερο και πιο δυνατό, το Astra GTE χρησιμοποιεί επίσης 1.8 λίτρων κινητήρα, με 117 ίππους και 150 Nm. Με βάρος 925 κιλά και προσθιοκίνηση, αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι.

Volkswagen Golf GTI Mk2 16v:Η εξέλιξη του αρχικού GTI. Ο 1.8 16βάλβιδος κινητήρας αποδίδει 139 ίππους και 168 Nm, με το βάρος να ανεβαίνει στα 960 κιλά.

Peugeot 205 GTI (μετατροπή MI16): Το 205 GTI θεωρείται από πολλούς το απόλυτο hot hatch. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, τα πράγματα πάνε σε άλλο επίπεδο. Ο αρχικός 1.9 έχει αντικατασταθεί από τον 2.0 MI16 κινητήρα και 6άρι κιβώτιο από Peugeot 306, ανεβάζοντας την απόδοση στους περίπου 200 ίππους.

Renault 5 GT Turbo: Το πρώτο turbo της παρέας. Ο 1.4 υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας αποδίδει εργοστασιακά 125 ίππους και 165 Nm, όμως εδώ έχει δεχθεί βελτίωση και φτάνει τους 160 ίππους, με βάρος μόλις 850 κιλά.

Volkswagen Golf GTI Mk2: Κάτω από το καπό βρίσκεται 1.8 T κινητήρας από Golf GTI Mk4, με turbo από Audi RS4, μεθανόλη και εκτεταμένες μετατροπές. Το αποτέλεσμα; 314 ίπποι και 427 Nm ροπής, αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς.

Σε μια εποχή όπου τα hot hatches ξεπερνούν εύκολα τους 300 ίππους, αυτή η αναμέτρηση θυμίζει γιατί τα αυτοκίνητα των ‘80s παραμένουν τόσο αγαπητά: χαμηλό βάρος, άμεση αίσθηση και χαρακτήρας. Και τελικά, όπως πάντα, η πραγματική απάντηση δίνεται στο δρόμο.