Αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που κρίνει ποιο αυτοκίνητο είναι πραγματικά γρήγορο, αυτό είναι το Nürburgring. Η θρυλική «Πράσινη Κόλαση» των 20,8 χιλιομέτρων με τις δεκάδες στροφές και τις συνεχείς υψομετρικές αλλαγές δεν συγχωρεί λάθη και αποτελεί το απόλυτο τεστ για κάθε κατασκευαστή που θέλει να αποδείξει τι αξίζει πραγματικά.

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων παραγωγής, δηλαδή αυτών που μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στον δρόμο, η κορυφή ανήκει στη Mercedes-AMG One, η οποία με χρόνο 6:29.090 κατάφερε να γράψει ιστορία, κατεβαίνοντας κάτω από το «φράγμα» των 6 λεπτών και 30 δευτερολέπτων. Πρόκειται για ένα μοντέλο που φέρνει τεχνολογία Formula 1 στον δρόμο και ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει hypercar. Πίσω της ακολουθούν κορυφαίες προτάσεις όπως η Porsche 911 GT2 RS με το πακέτο Manthey, η Mercedes-AMG GT Black Series και η Porsche 911 GT3 RS της τελευταίας γενιάς, με χρόνους που κινούνται κοντά στα 6:40, επιβεβαιώνοντας το πόσο υψηλό είναι πλέον το επίπεδο.

Mercedes-AMG One — 6:29.090 Porsche 911 GT2 RS (991) Manthey Performance Kit — 6:43.300 Mercedes-AMG GT Black Series — 6:48.047 Porsche 911 GT3 RS (992.1) — 6:49.328 Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ — 6:49.420 Porsche 911 GT2 RS — 6:51.45 Ford Mustang GTD — 6:52.072 Radical SR8 — 6:52.700 Porsche 911 GT3 (992.2) Manthey Performance Kit — 6:52.981 Porsche 911 GT3 — 6:56.294

Άξιοι αναφοράς και οι χρόνοι ηλεκτρικών supercar όπως τα 7:04.957 λεπτά του Xiaomi SU7 Ultra και τα 7:09.258 του Rimac Nevera.

Αν όμως αφήσουμε τα αυτοκίνητα παραγωγής και περάσουμε στον κόσμο των πρωτοτύπων και των καθαρόαιμων αγωνιστικών, τότε τα δεδομένα αλλάζουν εντελώς. Εκεί, το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στην Porsche 919 Hybrid Evo με έναν εξωπραγματικό χρόνο 5:19.5, που μοιάζει σχεδόν απλησίαστος. Πρόκειται για ένα όχημα χωρίς περιορισμούς, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την απόλυτη επίδοση. Στην ίδια κατηγορία κινούνται και άλλα εντυπωσιακά projects, όπως το Volkswagen ID.R και πιο πρόσφατα ηλεκτρικά πρωτότυπα που δείχνουν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό.

Porsche 919 Hybrid Evo — 5:19.546 Volkswagen ID.R — 6:05.336 Ford GT MK IV — 6:15.977 Xiaomi SU7 Ultra — 6:22.091 Lotus Evija X — 6:24.047 McLaren P1 XP1 LM — 6:43.22* Porsche 911 GT2 RS MR (991.2) Manthey Racing — 6:44.749 Nio EP9 — 6:45.90* Pagani Zonda R — 6:46.50* Chevrolet Corvette ZR1X — 6:49.275

Nürburgring: Γιατί όμως όλοι θέλουν να “κατακτήσουν” την Πράσινη Κόλαση;

Ο λόγος που όλοι κυνηγούν έναν καλό χρόνο στο Nürburgring δεν είναι απλά θέμα εντυπώσεων ή marketing. Η συγκεκριμένη πίστα αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα δοκιμών στον κόσμο, καθώς συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, τεχνικές στροφές και έντονες υψομετρικές διαφορές που δοκιμάζουν στο όριο κάθε πτυχή ενός αυτοκινήτου, από την ανάρτηση και τα φρένα μέχρι την αεροδυναμική και την αντοχή του κινητήρα. Ένας καλός χρόνος εκεί λειτουργεί ως «σφραγίδα» ποιότητας και επιδόσεων, κάτι που εξηγεί γιατί οι κατασκευαστές επενδύουν τόσο πολύ σε αυτόν τον στόχο.

Αν είχες μία μόνο ευκαιρία, ποιο από αυτά τα «όπλα» θα ήθελες να οδηγήσεις στην πιο απαιτητική πίστα του κόσμου;