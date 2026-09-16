Η τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Χαλμπέ στη διοικητική του ομάδα και ειδικά στο New Business Development σημαίνει ότι ο Όμιλος κοιτάζει ήδη το επόμενο βήμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι περαιτέρω εξαγορές, νέες υπηρεσίες mobility, leasing, ή ακόμα και η έλευση νέων μαρκών στο μέλλον.

Για την τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Χαλμπέ είχαμε γράψει πριν την επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου.

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Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Emil Frey στην ελληνική αγορά, το έμπειρο στέλεχος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εντάσσεται στη διοικητική του ομάδα, στη θέση του Managing Director New Business Development.

Ο κ. Χαλμπές θα αναφέρεται στον Country Head του Ομίλου, κ. Γιάννη Καλλίγερο, και θα έχει ως βασική αποστολή την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση στρατηγικών ευκαιριών, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου στη χώρα μας.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο της αυτοκίνησης, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Η επαγγελματική του πορεία συνδυάζει τη στρατηγική και εμπορική ανάπτυξη με τη διοίκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών, με σταθερό προσανατολισμό στην επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Ο Ανδρέας Χαλμπές γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration & Marketing από το American College of Greece (Deree College) και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Management Science από το De Montfort University στο Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η ένταξή του στη διοικητική ομάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου Emil Frey για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.