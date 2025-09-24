Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι μυστικό πως ο πρώην θρύλος του μποξ, έχει τη συνήθεια να επιδεικνύει τον τρόπο ζωής του όλα αυτά τα χρόνια και είναι γνωστό ότι έχει μια αξιοσημείωτη συλλογή εξωτικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκίνησε μία νομική διαμάχη με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Λας Βέγκας, όπου ισχυρίζεται ότι τον υπερχρέωσαν για μια ιδιαίτερα σπάνια Mercedes-Maybach.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Mayweather συμφώνησε να αγοράσει μια Mercedes-Maybach G650 του 2018 για 1,2 εκατομμύρια δολάρια, μια Ferrari F8 Spider του 2023 για 480.000 δολάρια, μια Porsche 911 GT3 του 2023 για 285.000 δολάρια και μια McLaren Artura του 2025 για 285.000 δολάρια. Ωστόσο, ο Mayweather γρήγορα αθέτησε τη συμφωνία, επιστρέφοντας τη Ferrari, την Porsche και τη McLaren. Ήθελε επίσης να επιστρέψει τη Maybach, αλλά ισχυρίζεται ότι η Vegas Auto Gallery δεν τη δεχόταν πίσω.

Η αγωγή

Σύμφωνα με μια πρόσφατα κατατεθείσα αγωγή, ο Mayweather κατηγορεί την αντιπροσωπεία για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και ψευδή δήλωση. Υποστηρίζει ότι η G650 κόστισε στον αντιπρόσωπο μόλις 728.000 δολάρια, αφήνοντας την επιχείρηση με σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια κέρδος από μία μόνο πώληση. Ο Mayweather λέει ότι τον έκαναν να πιστέψει ότι ο αντιπρόσωπος είχε πληρώσει 1,1 εκατομμύριο δολάρια για το αυτοκίνητο, ένα περιθώριο που ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί, αλλά αργότερα έμαθε το αντίθετο.

Ο Floyd Mayweather δήλωσε: «Δεν ήθελε να το πάρει πίσω, Έτσι, έβαλα την ομάδα μου και τους επιχειρηματικούς μου συνεργάτες να κάνουν την έρευνά τους για το αυτοκίνητο. Τελικά ανακάλυψα ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν μπλεγμένο σε αγωγές και ότι κάποια εξαρτήματα είχαν αλλαχθεί. Με χρέωσε 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Μου είπε ότι πλήρωσε 1,1 δολάρια. Ήμουν εντάξει με αυτό. Αλλά μετά έκανα την έρευνά μου και τελικά ανακάλυψα ότι πλήρωσε μόνο 728.000 δολάρια για το αυτοκίνητο. Έτσι, με υπερχρέωσε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια».

Το μοντέλο διαθέτει έναν V12 κινητήρα 6λτ. με διπλά τούρμπο και αποδίδει 630 ίππους και 1000 Nm ροπής.

Και η απάντηση

Η Vegas Auto Gallery απέρριψε κατηγορηματικά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την αγωγή ως «γελοία και άθλια». Η αντιπροσωπεία υποστηρίζει ότι ο Mayweather υπέγραψε συμβόλαιο και στην πραγματικότητα οφείλει στην αντιπροσωπεία την πλήρη τιμή αγοράς. Λέει ότι έχει ξεπεράσει τις προθεσμίες για να πληρώσει το όχημα.