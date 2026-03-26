Ο Mate Rimac είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να οδηγεί καθημερινά ό,τι πιο ακριβό και εξωτικό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Ως επικεφαλής της Bugatti Rimac (αξία πάνω από 2 δις. ευρώ) και δημιουργός μερικών ακραίων hypercars της σύγχρονης εποχής, έχει κυριολεκτικά πρόσβαση σε αυτοκίνητα που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ και προσφέρουν επιδόσεις που πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν επιστημονική φαντασία.

Κι όμως, στην καθημερινότητά του επιλέγει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Rimac κυκλοφορεί με ένα Volkswagen Golf R32, ένα «παλιάς σχολής» hot hatch που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς να βρίσκεται στο γκαράζ ενός ανθρώπου που εξελίσσει hypercars 1.000+ ίππων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι τυχαίο. Το Golf R32 της πέμπτης γενιάς αποτελεί ένα από τα τελευταία «καθαρά» οδηγικά σύνολα της εποχής του, με ατμοσφαιρικό κινητήρα VR6 3.2 λίτρων, περίπου 250 ίππους και τετρακίνηση, προσφέροντας ωμή εμπειρία οδήγησης. Σε μια εποχή όπου τα πάντα περνούν μέσα από οθόνες και software, το R32 εκπροσωπεί κάτι πολύ πιο απλό και αυθεντικό.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να εκτιμά και ο ίδιος. Ο Mate Rimac έχει δηλώσει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του θυμίζει την αρχή της σχέσης του με την αυτοκίνηση, τότε που η οδηγική απόλαυση δεν είχε να κάνει με αριθμούς και επιδόσεις, αλλά με το συναίσθημα και την αμεσότητα. Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, παρά την τεχνολογική επανάσταση που ο ίδιος ηγείται, επιλέγει κάτι τόσο «γήινο» για την καθημερινότητά του.

Η ιστορία όμως δεν σταματά εδώ. Ο Rimac δεν βλέπει το Golf του ως ένα απλό μεταφορικό μέσο, αλλά ως μια βάση για κάτι πιο ενδιαφέρον. Στα σχέδιά του είναι να το εξελίξει σε ένα σύγχρονο restomod, διατηρώντας τον χαρακτήρα του, αλλά ενσωματώνοντας στοιχεία που θα το φέρουν πιο κοντά στο σήμερα. Αυτό σημαίνει αναβαθμίσεις σε ποιότητα εσωτερικού, τεχνολογία και συνολική εμπειρία χρήσης, χωρίς όμως να χαθεί η «ψυχή» του αυτοκινήτου.

Σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, η επιλογή του Mate Rimac στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ότι, όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνολογία, η ουσία της οδήγησης δεν αλλάζει. Και ότι τελικά, η απόλαυση πίσω από το τιμόνι δεν μετριέται μόνο σε ίππους ή επιδόσεις, αλλά σε κάτι πολύ πιο απλό και διαχρονικό: τη σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου.