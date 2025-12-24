Το αμφιλεγόμενο πακέτο αμοιβών ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Elon Musk από την Tesla για το έτος 2018, επανήλθε σε ισχύ, δύο χρόνια αφότου ένα κατώτερο δικαστήριο είχε απορρίψει την τεράστια συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη».

Το επαναφερθέν στο προσκήνιο πακέτο αμοιβών, αξίζει 139 δισεκατομμύρια δολάρια πλέον (λόγω της σημερινής μετοχής της Tesla), σύμφωνα με τους New York Times. Μάλιστα η απόφαση αυτή, έρχεται λιγότερο από δύο μήνες αφότου οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα νέο σχέδιο που θα μπορούσε να αξίζει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τον Musk, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ανάκληση της συμφωνίας αμοιβών θα ήταν «άδικη» και θα άφηνε τον Musk «μη αποζημιωμένο για τον χρόνο και τις προσπάθειές του σε μια περίοδο έξι ετών», δήλωσαν οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου του Ντέλαγουερ, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Tesla που είχαν προηγηθεί νωρίτερα φέτος.

Η υπόθεση που ακύρωσε για πρώτη φορά το αρχικό πακέτο αμοιβών ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια, όταν ένας μόνο μέτοχος της Tesla, ο οποίος κατείχε μόνο εννέα μετοχές εκείνη την εποχή, υπέβαλε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο είχε φτιαχτεί για να υπερπληρώσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Αυτή η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου ακύρωσε τα δισεκατομμύρια που επρόκειτο να λάβει ο Musk, γεγονός που άφησε τον συνιδρυτή της Tesla έξαλλο.

Τελικά ο Elon, όχι μόνο μετέφερε την Tesla στο Τέξας (όπου σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, για να αμφισβητήσει κάποιος απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τουλάχιστον το 3% της επιχείρησης), από το Ντέλαγουερ όπου ήταν κατά την έναρξη της αγωγής, αλλά επιτέθηκε επίσης δημόσια κατά της πολιτείας και συγκεκριμένα κατά του δικαστηρίου της και της αρχιδικαστή, της καγκελάριου McCormick.

Οι μέτοχοι της Tesla το 2024 κλήθηκαν εκ νέου να ψηφίσουν για το πακέτο αποδοχών του 2018. Το ενέκριναν και για άλλη μια φορά, η McCormick το απέρριψε ξανά, κρίνοντας ότι ο «Superstar CEO», όπως τον αποκάλεσε, είχε αδικαιολόγητη επιρροή στην ανάπτυξη του δικού του πακέτου αποδοχών και ότι οι μέτοχοι δεν είχαν ενημερωθεί πλήρως πριν από την ψηφοφορία.

Στη γνωμοδότηση της Παρασκευής όμως, οι δικαστές αρχικά συμφώνησαν με τα προηγούμενα ευρήματα της McCormick ότι υπήρξε παραβίαση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας κατά την ανάπτυξη του αρχικού πακέτου και την παρουσίασή του στους μετόχους. Τελικά όμως… διέταξαν την καταβολή 1 δολαρίου στον ενάγοντα ως ονομαστική αποζημίωση. Έτσι, πληρώνοντας 1 δολάριο, ο Elon Musk θα πάρει το πακέτο του 2018, ενώ βάζει πλώρη για το πακέτο του 1 τρις.

