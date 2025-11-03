Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Tesla για το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk, πρότεινε μία εντελώς ριζοσπαστική ιδέα.

Ο ισχυρός άνδρας της εταιρίας πρότεινε ο στόλος των Tesla που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, να μετατραπεί σε «έναν γιγάντιο στόλο κατανεμημένων συμπερασμάτων» για να αξιοποιήσουν την απίστευτη υπολογιστική τους ισχύ. Ο Musk συνέχισε εκτιμώντας ότι, κάποια στιγμή, ο προηγμένος στόλος αυτοκινήτων θα μπορούσε να αξιοποιεί έως και «100 γιγαβάτ συμπερασμάτων-πληροφοριών».

Η δήλωση του Elon Musk: ” Αυτή είναι η νέα μου ιδέα. Εάν αξιοποιήσουμε την υπολογιστική ικανότητα όλων των Tesla που… βαριούνται όταν δεν κινούνται, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν γιγάντιο στόλο κατανεμημένων συμπερασμάτων. Εάν έχεις έναν στόλο με 100.000.000 μοντέλα και αν π.χ. το κάθε ένα προσέφερε 1 κιλοβάτ ικανότητας συμπερασμάτων υψηλής απόδοσης, αυτό είναι 100 γιγαβάτ κατανεμημένων συμπερασμάτων. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει πως η Tesla δεν θα χρειαζόταν να κατασκευάσει τεράστια κέντρα δεδομένων καθώς ο ίδιος ο στόλος γίνεται το κέντρο δεδομένων”.

Ο Elon Musk ολοκλήρωσε τη δήλωση του λέγοντας: “Είμαι 100% σίγουρος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει”. Από την άλλη όμως, αυτή η ιδέα του ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις στα social. Ο λόγος είναι πως αρχικά όταν κάποιος αγοράζει ένα όχημα, είναι δικό του και πολύ πιθανόν να μην θέλει η εταιρία να το χρησιμοποιεί και να στέλνει – διαχειρίζεται επιπλέον πληροφορίες, ακόμα και όταν αυτό είναι παρκαρισμένο.

Οι περισσότεροι πάντως χρήστες στα social συμφώνησαν στο εξής. Εάν ο Elon Musk θέλει να αξιοποιεί την ικανότητα του υπολογιστή κάθε Tesla για μην… πηγαίνει χαμένη, θα πρέπει να προσφέρει κάτι ως αντάλλαγμα στους ιδιοκτήτες που θα βοηθούν την εταιρία να εξοικονομεί τόσα χρήματα.

Πηγή: www.tomshardware.com