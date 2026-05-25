Το Kia Picanto αποτελεί εδώ και δύο δεκαετίες μία από τις πιο value-for-money επιλογές στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης. Όμως όλα δείχνουν πως το δημοφιλές city car πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής του, καθώς οι ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών ρύπων και εξηλεκτρισμού, δυσκολεύουν σημαντικά την επιβίωσή του.

Γιατί δεν γίνεται και το Picanto υβριδικό όπως σχεδόν όλα, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον;

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων πωλήσεων της Kia, Ted Lee, η προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας στο υπάρχον Picanto θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Ο βασικός λόγος είναι ότι το μικρό αμάξωμα και η περιορισμένη πλατφόρμα του μοντέλου δεν αφήνουν επαρκή χώρο για μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα ενός hybrid συστήματος χωρίς μεγάλους συμβιβασμούς σε χώρους και κόστος παραγωγής.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εξαιτίας των νέων κανονισμών ZEV στην Ευρώπη. Από το 2030 και μετά, τα νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα πρέπει να διαθέτουν κάποια μορφή υβριδικής υποβοήθησης, ενώ από το 2035 θα επιτρέπονται αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Αυτό σημαίνει πως ένα καθαρά βενζινοκίνητο μοντέλο όπως το Picanto δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει την εμπορική του πορεία.

Η Kia πάντως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει άμεσα το μικρό της μοντέλο. Η εταιρεία αναμένεται να το διατηρήσει στην αγορά για όσο περισσότερο μπορεί (πιθανότατα μέχρι το 2028), πραγματοποιώντας παράλληλα μικρές αναβαθμίσεις ώστε να συνεχίσει να πληροί τις προδιαγραφές Euro 7.

Το Picanto έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθώς αποτελεί πλέον ένα από τα τελευταία «παραδοσιακά» μικρά αυτοκίνητα πόλης που παραμένουν διαθέσιμα με αμιγώς θερμικό κινητήρα. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί κατασκευαστές εγκατέλειψαν την κατηγορία, θεωρώντας πως τα αυξημένα κόστη εξέλιξης και ηλεκτροποίησης δεν επιτρέπουν πλέον την ύπαρξη τόσο προσιτών μοντέλων.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kia εξετάζει ήδη έναν πιθανό ηλεκτρικό διάδοχο, πιθανότατα με την ονομασία EV1, ο οποίος θα τοποθετηθεί χαμηλά στην ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας.

Αν τελικά το Picanto αποχωρήσει από την αγορά προς το τέλος της δεκαετίας, θα πρόκειται ουσιαστικά για ακόμη ένα σημάδι ότι η εποχή των μικρών, απλών και οικονομικών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων πλησιάζει στο οριστικό της τέλος.