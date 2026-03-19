Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Κάπως έτσι έγινε στα τελευταία λεπτά της παρουσίασης του 100% ηλεκτρικού μοντέλου της Zeekr, η μεγάλη έκπληξη. Η ελληνική εταιρεία που εκπροσωπεί στη χώρα μας τα αυτοκίνητα της Zeekr επέλεξε το Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ( ΚΠΙΣΝ) για να παρουσιάσει το καινούργιο της απόκτημα, αλλά και να ανακοινώσει και το όνομα του Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο που θα σας παρουσιάσουμε σχεδιάστηκε στην Ευρώπη για την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό προσκλήθηκαν στην παρουσίαση τα ξένα στελέχη του σχεδιαστικού τμήματος που ήρθαν από τη Σουηδία για να μας εξηγήσουν όλα όσα αυτοί σκέφθηκαν ξεκινώντας το έργο τους από λευκό χαρτί.

Στην Ελλάδα προσκεκλημένος ήρθε και ο Χρήστος Αγγελόπουλος, που είναι ένα σημαντικό στέλεχος του strategic pricing (στρατηγική τιμολόγησης). Αυτό το ελληνόπουλο που μας κάνει περήφανους γιατί έχει ανέβει στα ανώτερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας καθορίζει κυρίως τη διαδικασία με την οποία μια επιχείρηση καθορίζει τις τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών της. ‘Όχι απλώς με βάση το κόστος, αλλά με βάση μια ευρύτερη στρατηγική που θα τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους. Κάτι δύσκολο που θέλει όραμα και βαθιά σκέψη. Μπράβο του.

Η παρουσίαση του Zeekr 7GT

Σε μια εποχή όπου η καινοτομία, η αυθεντικότητα και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας, οι συνεργασίες που βασίζονται σε κοινές αξίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Όταν η τεχνολογία συναντά το ήθος και η πρόοδος συνδέεται με την αφοσίωση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η Zeekr ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά, βρισκόμενη δίπλα σε ανθρώπους που αποτελούν πηγή έμπνευσης και πρότυπα συνέπειας και εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η GEO Mobility Hellas ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με μια μεγάλη μορφή του μπάσκετ, τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και σπουδαίες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχρονική του παρουσία, η αφοσίωση στην ομάδα και η ικανότητά του να πρωταγωνιστεί στα κρίσιμα σημεία τον έχουν καταστήσει σύμβολο αξιοπιστίας και έμπνευσης.

Οι αξίες που τον συνοδεύουν – αυθεντικότητα, επιμονή, δυναμισμός και συνεχής αναζήτηση της εξέλιξης- αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της Zeekr. Ως μια μάρκα που φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο παρόν, η Zeekr επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία αιχμής και τη δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης εμπειρίας οδήγησης.

Ο Γενικός Διευθυντής, GEO Mobility Hellas–Zeekr κ. Θανάσης Κονιστής δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Γιώργος Πρίντεζης θα είναι ο Ambassador της μάρκας μας στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό, αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας αθλητής που ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για την εργατικότητα, την επιμονή και το ήθος του. Κάποιος που σε κάθε μεγάλη στιγμή έδειξε τι σημαίνει χαρακτήρας, ηγεσία και ομαδικότητα. Εμπνέει εμπιστοσύνη, αυθεντικότητα και πάθος, αξίες που για εμάς στη Zeekr είναι πολύ σημαντικές. Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί μια ισχυρή ένωση αξιών και προοπτικών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαρκούς εξέλιξης. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Zeekr να συνεργάζεται με έναν αθλητή που ενσαρκώνει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά που πρεσβεύει η μάρκα.»

Και ο πάντα χαμογελαστός Γιώργος Πρίντεζης απάντησε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία με τη Zeekr. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το μέλλον της μετακίνησης. Πρόκειται για μια μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει με ξεκάθαρη κατεύθυνση και ταυτότητα. Μου αρέσει πολύ και μου ταιριάζει απόλυτα η φιλοσοφία της. Το ότι δεν στέκεται μόνο στο κομμάτι του εντυπωσιασμού, αλλά έχει ουσία, εξέλιξη και ξεκάθαρη ταυτότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω ότι η πραγματική αξία χτίζεται με συνέπεια και διάρκεια. Νιώθω ότι αυτό ταυτίζεται με τον δικό μου τρόπο σκέψης και την πορεία μου μέχρι σήμερα. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας και ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί.»

Η συνεργασία της Zeekr με τον Γιώργο Πρίντεζη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με κοινό στόχο τη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν τα δεδομένα και οδηγούν το βλέμμα στο μέλλον.

Το συντονισμό της παρουσίασης του νέου μοντέλου έκανε η παρουσιάστρια- δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της GEO Mobility Hellas, Θανάση Κονιστή.

Το Zeekr 7GT, είναι ένα σπορ και εντυπωσιακό shooting brake μοντέλο. Με τεράστιες αναλογίες. Ιδανικό να φιλοξενεί άνετα ακόμη και μπασκετμπολίστες. Σημειώστε ότι το μήκος του 7GT είναι 4.817 χλστ., το πλάτος 2.070 χλστ, το ύψος 1.456 χλστ. και το μεταξόνια είναι 2.900 χλστ.

Στο εσωτερικό, το νέο 7GT δείχνει ξεκάθαρα τον premium προσανατολισμό του. Όταν καθίσετε στη θέση του οδηγού θα βρείτε εύκολα την ιδανική σας απόσταση που θέλετε από το τιμόνι, αλλά και το ύψος που σας δίνει την καλύτερη ορατότητα. Τα μάτια σας θα πέσουν στην οθόνη των 35,5 ιντσών που σε συνδυασμό με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά όλες τις πληροφορίες που προβάλλονται μπροστά σας. Η ποιότητα κατασκευής, τα υλικά, τα σπορ καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα και οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι προσεγμένα, ενώ για τους φίλους της καλής ποιότητας ήχου υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης κάθε ηχείου ξεχωριστά.

Το αυτοκίνητο που σε μαγνητίζει με τις εξωτερικές γραμμές του φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, ενώ ο αποθηκευτικός του χώρος φιλοξενεί 456 λίτρα αποσκευών.

Η ιπποδύναμη

Το ισχυρότερο και τετρακίνητο 7GT Privilege AWD (από 58.400 ευρώ) με ζεύγος ηλεκτροκινητήρων, αποδίδει συνδυαστικά 475 kW (646 ίπποι) και 710 Nm ροπής, με τη μπαταρία των 100 kWh υπόσχεται αυτονομία 558 χλμ.

Τα 7GT παράγουν 310 kW (421 ίπποι) και 440 Nm ροπής, ενώ συνδυάζονται με τη μικρή (αυτονομία 519 χλμ.) και τη μεγαλύτερη (αυτονομία 655 χλμ.) μπαταρία αντίστοιχα. Και οι δύο εκδόσεις εξασφαλίζουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτ.

Η έκδοση 7GT Privilege AWD από 0-100 χρειάζεται μόλις 3,3 δευτ. και έχει τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Στα δύο τελευταία έχουμε μια ένσταση. Τα 3.3 δευτερόλεπτα είναι επικίνδυνα για έναν μέσο οδηγό. Τις ίδιες επιταχύνσεις έχουν μόνο εργοστασιακά αυτοκίνητα αγώνων που όμως οδηγούνται από επαγγελματίες και όχι από ερασιτέχνες. Τα 210 χλμ. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με βάση τα νέα όρια του ΚΟΚ.

Εντυπωσιακοί οι χρόνοι φορτίσεων

Το νέο 7GT με την αρχιτεκτονική 800V υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 480 kW. Στην πράξη αυτό σημαίνει φόρτιση 10–80% σε περίπου 13 λεπτά ή αυτονομία έως 340 χλμ. μετά από μόλις 10 λεπτά φόρτισης. Προσφέρεται με μπαταρία χωρητικότητας 75 kWh ή 100 kWh, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, όσο και των μεγάλων ταξιδιών.

Οι τιμές στις πισωκίνητες εκδόσεις είναι 46.990 ευρώ για το Core RWD, και 51.990 ευρώ για το Long Range RWD.