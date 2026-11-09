Ο Gordon Ramsay είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για τις μαγειρικές του ικανότητες, αλλά και για την αγάπη του για τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Αυτή τη φορά, ο διάσημος σεφ έγινε θέμα συζήτησης όχι για κάποια τηλεοπτική του εμφάνιση, αλλά για μια βόλτα στους δρόμους του Λονδίνου με μία από τις πιο εμβληματικές Ferrari που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον Ramsay να φτάνει με το ιταλικό supercar στην περιοχή Mayfair, όπου βρίσκεται και το εστιατόριό του Lucky Cat. Η Ferrari δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς περαστικούς να συγκεντρώνονται γύρω της για να τη φωτογραφίσουν.



Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα μικρό αγόρι, το οποίο προσπαθούσε να απαθανατίσει το αυτοκίνητο με το κινητό του. Ο Ramsay αντιλήφθηκε τον ενθουσιασμό του, άνοιξε την πόρτα της F40 και το προσκάλεσε να καθίσει στη θέση του οδηγού. Μάλιστα, πήρε το κινητό του παιδιού και το φωτογράφισε και το βιντεοσκόπησε ο ίδιος πίσω από το τιμόνι της σπάνιας Ferrari. Όταν ο μικρός θαυμαστής κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ο Βρετανός σεφ παρατήρησε ένα χαρτί κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα. Επρόκειτο για κλήση παράνομης στάθμευσης, την οποία αντιμετώπισε με χιούμορ, γυρίζοντας προς το αγόρι και ρωτώντας το: «Αυτή είναι δική σου;».

Μια Ferrari που αποτελεί όνειρο για κάθε συλλέκτη

Η Ferrari F40 δεν είναι απλώς ένα ακόμη εντυπωσιακό αυτοκίνητο στη συλλογή του Ramsay. Παρουσιάστηκε το 1987, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Ferrari, και έμεινε στην ιστορία ως το τελευταίο μοντέλο που εγκρίθηκε προσωπικά από τον Enzo Ferrari πριν από τον θάνατό του.

Κάτω από το χαρακτηριστικό αμάξωμά της βρίσκεται ένας V8 κινητήρας 2,9 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 478 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 320 χλμ./ώρα, ενώ η παραγωγή της περιορίστηκε σε περίπου 1.315 αυτοκίνητα. Ο Ramsay διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή αυτοκινήτων, με αρκετές ακόμη Ferrari, όπως οι LaFerrari, Daytona SP3, SF90 XX Spider και Monza SP2, αλλά και σπάνια μοντέλα της Aston Martin.