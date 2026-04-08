Ο Lewis Hamilton αποφάσισε να συνδυάσει το ταξίδι του στην Ιαπωνία με κάτι πολύ παραπάνω από έναν αγώνα. Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix, εμφανίστηκε στο θρυλικό Daikoku Parking Area, οδηγώντας μια κόκκινη Ferrari F40, δίνοντας κανονικό show.

Το video με τίτλο “Tokyo Drift Vol. III” δείχνει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, να κάνει donuts, burnouts και συνεχόμενα drifts, γεμίζοντας τον χώρο με καπνό και ήχο από τον V8. Και ενώ όλα αυτά από μόνα τους θα ήταν αρκετά για να γίνει χαμός, η μεγάλη «έκπληξη» ήρθε στο τέλος. Στο κάθισμα του συνοδηγού βρισκόταν η Kim Kardashian, η οποία εμφανίζεται στο βίντεο να απολαμβάνει τη βόλτα και να αντιδρά με ενθουσιασμό στις κινήσεις του Hamilton.

Η παρουσία της δεν ήταν τυχαία. Το συγκεκριμένο video ουσιαστικά επιβεβαίωσε και επίσημα τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Το σκηνικό δεν επιλέχθηκε τυχαία. Το Daikoku Parking Area είναι σημείο-ορόσημο για τους λάτρεις των ιαπωνικών supercar και των car meets στην Ιαπωνία, και έχει φιλοξενήσει αμέτρητα αυτοκίνητα-θρύλους. Εκεί, ο Hamilton δεν δίστασε να «παίξει» με μια F40, ένα μοντέλο που πλέον θεωρείται συλλεκτικό και πανάκριβο, κάνοντας το θέαμα ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Το video έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με εκατομμύρια προβολές και σχόλια, όχι μόνο για την οδήγηση, αλλά και για το γεγονός ότι ένας οδηγός Formula 1 οδηγεί ένα τόσο σπάνιο αυτοκίνητο… στο όριο, σε δημόσιο χώρο. Μάλιστα, μετά την υπογραφή του με την ομάδα της F1, είχε αποκαλύψει πως θα ήθελε να δημιουργήσει και μία σύγχρονη εκδοχή του θρυλικού μοντέλου. Κάτι που τελικά δεν έλαβε το πράσινο φως από τους Ιταλούς.