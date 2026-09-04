Ο Lewis Hamilton δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να αποδείξει ότι η Ferrari F40 που απέκτησε δεν θα μείνει απλώς κλεισμένη σε ένα γκαράζ. Πριν από λίγες ημέρες ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε ότι κατάφερε τελικά να αποκτήσει το αυτοκίνητο που ονειρευόταν από παιδί. Μάλιστα, είχε προηγηθεί μια αρκετά ιδιαίτερη διαδικασία αποκατάστασης, καθώς η συγκεκριμένη F40 είχε παραμείνει για περισσότερα από 30 χρόνια σε γκαράζ, σχεδόν ξεχασμένη.

Τώρα, ο Hamilton έφτασε στη Monza για το Grand Prix Ιταλίας οδηγώντας ο ίδιος την F40

Ο Hamilton αναζητούσε εδώ και αρκετό καιρό μια F40, αλλά δεν ήθελε απλώς οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Έψαχνε ένα όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό δείγμα, με λίγα χιλιόμετρα και κυρίως με τη δική του ιστορία. Τελικά βρήκε αυτό που έψαχνε, καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε οδηγήσει την F40 μόλις 100 χιλιόμετρα από το Maranello μέχρι το σπίτι του και στη συνέχεια την πάρκαρε. Δεν την ξαναέβαλε μπροστά, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να παραμείνει για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε ένα γκαράζ, καλυμμένο με σκόνη. Όταν ο Hamilton την απέκτησε, η F40 μεταφέρθηκε στο Maranello, όπου οι τεχνικοί της Ferrari την έλεγξαν και την αποκατέστησαν, ώστε να μπορεί και πάλι να κινηθεί κανονικά. Και πλέον γνωρίζουμε γιατί άξιζε τον κόπο.

Η πρώτη πραγματικά εντυπωσιακή «βόλτα» της νέας του Ferrari έγινε στο ιδανικότερο δυνατό σημείο

Ο Hamilton εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης στη Monza, ενόψει του ιταλικού Grand Prix, φορώντας κοστούμι, γραβάτα, καπέλο και παλτό. Και αντί για κάποιο σύγχρονο supercar, κατέβηκε από την κόκκινη Ferrari F40 του. Η πινακίδα με τον αριθμό 44, τον αριθμό που χρησιμοποιεί ο ίδιος στη Formula 1, έκανε αμέσως την εικόνα ακόμη πιο χαρακτηριστική.

Και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ήθελε να συνδέσει την παρουσία του στη Ferrari με την ιστορία των εμβληματικών αυτοκινήτων της ιταλικής εταιρείας. Μάλιστα, όπως είπε, δεν θυμάται άλλον οδηγό της Ferrari να έχει εμφανιστεί σε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο οδηγώντας μια από τις πιο εμβληματικές Ferrari όλων των εποχών, όπως η F40 ή η 250 GTO.

Το απίστευτο «44» που βρέθηκε στον κινητήρα

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της αποκατάστασης, οι μηχανικοί αφαίρεσαν τον κινητήρα από το αυτοκίνητο. Τότε εντόπισαν πάνω στο μπλοκ έναν αριθμό που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος από τον νέο ιδιοκτήτη. Το νούμερο ήταν «44». Ακριβώς ο ίδιος αριθμός που έχει επιλέξει ο Hamilton στην καριέρα του στη Formula 1.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την έκπληξή του, λέγοντας ουσιαστικά ότι ένιωσε πως ήταν «γραμμένο» να καταλήξει αυτή η συγκεκριμένη F40 στα χέρια του.

Η ίδια η F40 παρουσιάστηκε το 1987 για τον εορτασμό των 40 χρόνων της Ferrari και έγινε ένα από τα σημαντικότερα supercars της εποχής της. Ο twin-turbo V8 κινητήρας της και η απουσία των ηλεκτρονικών βοηθημάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα δημιούργησαν έναν χαρακτήρα που παραμένει μοναδικός. Πιο συγκεκριμένα, φοδιάζεται με έναν 2.9 V8 κινητήρα με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 478 ίππους, ενώ η Ferrari αναφέρει τελική ταχύτητα 324χλμ./ώρα.