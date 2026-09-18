Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δύσκολα μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν αγαπά τα αυτοκίνητα, αυτός είναι ο Jay Leno. Η συλλογή του περιλαμβάνει μερικά από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, από κλασικές κατασκευές μέχρι σύγχρονα hypercars.

Υπάρχει όμως μία μεγάλη απουσία από το γκαράζ του. H Ferrari

Και το παράδοξο είναι ότι ο Leno δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τα αυτοκίνητα του Maranello. Έχει οδηγήσει και παρουσιάσει αρκετές Ferrari μέσα από το Jay Leno’s Garage και έχει μιλήσει θετικά για τις δυνατότητές τους. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος με τη δική του συλλογή δεν έχει αγοράσει ούτε μία;

«Δεν μου αρέσει να συναλλάσσομαι με τους dealers της Ferrari»

Jay Leno says customer service is the real reason he chose McLaren over Ferrari. “When I was a young man, if you went into a Ferrari dealership, you couldn’t buy the GTO. You had to buy two Mondials first.” “It was a certain elite feeling to it. I didn’t like it. They don’t… pic.twitter.com/Hc9HrF4V7S — Traeyz ♠️ (@TraeyzX) July 20, 2026



Ο Leno εξήγησε τη θέση του λέγοντας πως το θέμα του δεν είναι τα ίδια τα αυτοκίνητα της Ferrari, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει βιώσει τη διαδικασία αγοράς τους. «Δεν μου άρεσε ποτέ να συναλλάσσομαι με τους dealers», ήταν χαρακτηριστικά η θέση του, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί κριτική για τα ίδια τα αυτοκίνητα της ιταλικής εταιρείας. Ο Αμερικανός συλλέκτης έχει περιγράψει μια διαδικασία στην οποία, σύμφωνα με τη δική του εμπειρία, ένας πελάτης μπορεί να χρειάζεται να αποδείξει προηγουμένως την «αξία» του ως αγοραστής προκειμένου να αποκτήσει το αυτοκίνητο που πραγματικά θέλει.

Έχει μάλιστα αναφερθεί σε περιπτώσεις όπου, όπως υποστηρίζει, ένας υποψήφιος αγοραστής θα μπορούσε να χρειαστεί να αποκτήσει άλλα μοντέλα πριν αποκτήσει πρόσβαση σε πιο ειδικές Ferrari. Για τον Leno, όμως, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη λογική της αγοράς ενός πανάκριβου αυτοκινήτου. «Ξοδεύεις τόσα χρήματα και πρέπει να νιώθεις πελάτης»

Η McLaren έκανε ακριβώς το αντίθετο

Για να εξηγήσει καλύτερα τι τον ενοχλεί, ο Leno έχει συνέκρινε την εμπειρία του με τη Ferrari με εκείνη που είχε αγοράζοντας μια McLaren MP4-12C. Εκεί, όπως έχει περιγράψει, πλήρωσε την τιμή καταλόγου και χαρακτήρισε τη διαδικασία αγοράς εξαιρετική. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, όταν συζητούσε τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, ο dealer δεν προσπάθησε να του πουλήσει περισσότερα. Ο Leno ήθελε να τοποθετήσει carbon-ceramic φρένα κόστους περίπου 20.000 δολαρίων, όμως ο πωλητής τον συμβούλεψε να μην το κάνει, εξηγώντας του ότι για τη χρήση που θα έκανε στον δρόμο δεν υπήρχε ουσιαστικό όφελος.

Και η Porsche πήρε τα εύσημά του

Θετική ήταν και η εμπειρία του Leno με την Porsche Carrera GT. Όπως έχει διηγηθεί, η Porsche δεν περιορίστηκε απλώς στην παράδοση του αυτοκινήτου. Έστειλε ανθρώπους της μέχρι το γκαράζ του, προκειμένου να του εξηγήσουν λεπτομέρειες σχετικά με το αυτοκίνητο και τη σωστή διαδικασία εργασιών πάνω σε αυτό. Για τον Leno, αυτές οι εμπειρίες αποτελούν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο ίδιος έχει βιώσει με τη Ferrari.