Ο 25χρονος Kalle Rovanpera, επέστρεψε στη γενέτειρά του με μία Toyota GR Supra άνω των 1.000 ίππων και αποφάσισε να την κάνει… πίστα drift. Το αποτέλεσμα ονομάζεται «Dream Run» και είναι ένα περίπου εξάλεπτο βίντεο που συνδυάζει το drifting, την αυτοκινητιστική κουλτούρα της Φινλανδίας και μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της γύρω περιοχής.

Η Supra των 1.000+ ίππων βγήκε στους δρόμους της Φινλανδίας

Ο Rovanpera δεν επέλεξε μια τυχαία τοποθεσία για το συγκεκριμένο project. Η Jyvaskyla είναι η πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έκανε τα πρώτα του βήματα πίσω από το τιμόνι. Αυτή τη φορά, όμως, αντί για ένα αγωνιστικό Rally1, είχε στα χέρια του μια Toyota GR Supra με περισσότερους από 1.000 ίππους, ειδικά προετοιμασμένη για drifting.

Και οι εικόνες είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν οδηγό του επιπέδου του. Μεγάλες γωνίες, συνεχόμενα πλαγιολισθήματα, καπνός από τα πίσω ελαστικά, και η Supra να κινείται κυριολεκτικά με το πλάι. Το βίντεο φτάνει μέχρι και το κέντρο της Jyvaskyla, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την πόλη σε ένα τεράστιο σκηνικό για drifting.

Ένα όνειρο που ξεκίνησε από τον Ken Block και τον Mad Mike

Ο Rovanpera είχε ενεργό ρόλο στο project από την αρχική ιδέα μέχρι την ολοκλήρωσή του. Όπως έχει εξηγήσει, από μικρός παρακολουθούσε videos δημιουργών όπως ο Mad Mike και ήθελε κάποια στιγμή να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο δικό του project. Το «Dream Run» είναι ουσιαστικά η δική του εκδοχή μιας Gymkhana.

Από το WRC στο drifting

Ο Rovanpera μπορεί να έγινε γνωστός παγκοσμίως για τις επιδόσεις του στο WRC (2 παγκόσμια πρωταθλήματα και 2 νίκες στο Rally Acropolis), όμως το drifting αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις μεγάλες του αγωνιστικές και οδηγικές αγάπες. Ο Φινλανδός ασχολείται με το drifting και το 2023 μάλιστα πήρε νίκη στο Formula Drift Japan, επιβεβαιώνοντας ότι οι ικανότητές του δεν περιορίζονται στις ειδικές διαδρομές.