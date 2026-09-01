Ο Lewis Hamilton πριν από περίπου έναν χρόνο έκανε κάτι που δύσκολα θα περίμενε κανείς από έναν επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1. Πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του.

Pagani Zonda 760 LH, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Mercedes-AMG Project One, Shelby Cobra 427 και αρκετά ακόμη εντυπωσιακά αυτοκίνητα έφυγαν από τα γκαράζ του. Τότε ο Βρετανός είχε δηλώσει ότι πλέον τον ενδιέφερε περισσότερο η τέχνη.

Υπήρχε όμως μία εξαίρεση

Όταν ρωτήθηκε αν θα αγόραζε ξανά αυτοκίνητο, ο Hamilton είχε απαντήσει πως αν υπήρχε ένα μοντέλο που θα μπορούσε να τον κάνει να επιστρέψει, αυτό θα ήταν η Ferrari F40. Μάλιστα, δεν την αντιμετώπιζε απλώς ως αυτοκίνητο, αλλά ως «ένα ωραίο έργο τέχνης». Και τελικά, έναν χρόνο αργότερα, η F40 βρίσκεται πλέον στο γκαράζ του.

Ο Hamilton αποκάλυψε την απόκτηση μέσω των social media, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες της Ferrari σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης. «Η δική μου F40. Αυτό είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου και είναι έτσι όσο μπορώ να θυμηθώ. Ως παιδί ονειρευόμουν να αποκτήσω μία», έγραψε ο ίδιος.

Η ιστορία όμως της συγκεκριμένης F40 είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από την ίδια την αγορά

Σύμφωνα με τον Hamilton, όταν εντόπισε το αυτοκίνητο, ήταν καλυμμένο με σκόνη και είχε παραμείνει σε ένα γκαράζ για περισσότερα από 30 χρόνια. Αντί λοιπόν να αγοράσει μία άψογη F40 και απλώς να την προσθέσει στη συλλογή του, αποφάσισε να αναλάβει ένα πολύ μεγαλύτερο project. Η Ferrari μεταφέρθηκε στο Maranello, όπου οι μηχανικοί και οι τεχνικοί του εργοστασίου εργάστηκαν για εβδομάδες προκειμένου να την επαναφέρουν στη ζωή. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Hamilton δείχνουν, μεταξύ άλλων, το αυτοκίνητο σε προχωρημένο στάδιο αποσυναρμολόγησης, με τον κινητήρα εκτός αμαξώματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Hamilton επέλεξε συγκεκριμένα την F40

Παρουσιάστηκε το 1987 για τα 40 χρόνια της Ferrari και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Εφοδιάζεται με έναν 2.9 V8 κινητήρα με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 478 ίππους, ενώ η Ferrari αναφέρει τελική ταχύτητα 324χλμ./ώρα. Δεν διαθέτει ABS, ούτε ηλεκτρικά βοηθήματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα.

Η σχέση του Hamilton με το συγκεκριμένο μοντέλο είχε γίνει ακόμη πιο συμβολική όταν εντάχθηκε στη Ferrari

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, όταν πήγε για πρώτη φορά στο Maranello ως οδηγός της Scuderia, φρόντισε να υπάρχει μια F40 μαζί του. «Τόσο πολύ σημαίνει για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πλέον, όμως, δεν χρειάζεται να ποζάρει δίπλα σε μια F40 της Ferrari. Έχει τη δική του.

Ο Hamilton δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πόσο κόστισε η αγορά ή η αποκατάσταση, ούτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έχει όμως ήδη προαναγγείλει ότι θα μοιραστεί περισσότερα από το project.