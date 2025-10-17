Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έχουν περάσει μόνο τέσσερα χρόνια από τότε που ο Όμιλος Rimac και η Porsche ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την Bugatti Rimac, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος Mate Rimac έχει ήδη κουραστεί από τη γραφειοκρατία των Γερμανών. Ο Rimac λαχταρά να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της κοινοπραξίας και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εξαγοράσει το μερίδιο της Porsche, ώστε να αποκτήσει το 100%.

Ο Mate δήλωσε στο Bloomberg σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι διαθέτει τους απαραίτητους επενδυτές για να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της κοινοπραξίας, ικανούς να αγοράσουν το 45% του μεριδίου της Porsche. Ο Mate φέρεται να προσέφερε στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το μερίδιό της τον Απρίλιο.

Ο Mate θέλει περισσότερο έλεγχο, ώστε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία, και οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν μυστικές. Είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω απλώς να μπορώ να παίρνω μακροπρόθεσμες αποφάσεις, να κάνω μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να κάνω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να εξηγώ σε 50 άτομα».

Η αγορά του μεριδίου της Porsche θα έδινε στον όμιλο Rimac τον πλήρη έλεγχο της Bugatti Rimac, αλλά η επιρροή της Porsche θα παρέμενε. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατέχει μερίδιο 22% στον όμιλο Rimac, το οποίο μοιράζεται με τον Mate (35%), τον όμιλο Hyundai Motor (11%) και άλλους επενδυτές (32%).

Ο Mate δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο έτος, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες κατά τη διαπραγμάτευση. Επίσης, δεν βοηθάει το γεγονός ότι η οικογένεια Porsche-Piëch εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο στην Porsche. «Είναι ένα συναισθηματικό θέμα», πρόσθεσε.

Η θέση της Porsche

Η Porsche αντιμετωπίζει τα δικά της εμπόδια αυτή τη στιγμή. Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume προειδοποίησε τους εργαζομένους το περασμένο καλοκαίρι ότι το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, «το οποίο μας έχει υπηρετήσει καλά για πολλές δεκαετίες, δεν λειτουργεί πλέον στην τρέχουσα μορφή του». Η Porsche αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα, ο οποίος επιδεινώνεται από τη μείωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τα ηλεκτρικά της οχήματα. Πρόκειται για μια επισφαλή κατάσταση που επιδεινώνεται από τους δασμούς και την αβεβαιότητα των κανονισμών.

Εάν η συμφωνία εγκριθεί, ενδέχεται να δούμε μεγαλύτερες αλλαγές στην Bugatti Rimac και τα προϊόντα που κατασκευάζει.