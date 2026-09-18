Ο Max Verstappen μπορεί να έχει συνηθίσει να κινείται με περισσότερα από 300χλμ./ώρα μέσα σε ένα μονοθέσιο της Formula 1, όμως όταν βγαίνει στους δρόμους του Μονακό φαίνεται πως δεν θέλει να κάνει και πολλές… εκπτώσεις στην απόδοση.

Ο Ολλανδός πρωταθλητής εθεάθη να κινείται στους δρόμους του πριγκιπάτου πίσω από το τιμόνι ενός Audi RS6 Avant, μόνο που το συγκεκριμένο δεν έχει καμία σχέση με ένα «απλό» RS6. Πρόκειται για το εξαιρετικά σπάνιο ABT RS6 Legacy Edition, ένα θηριώδες station wagon με 760 ίππους κάτω από το καπό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jop (@jopmc16)



Δεν είναι ένα συνηθισμένο RS6

Η βάση είναι το Audi RS6 Avant performance, το οποίο χρησιμοποιεί έναν V8 4.0 TFSI με δύο turbo και αποδίδει εργοστασιακά 630 ίππους και 850 Nm. Η ABT, όμως, πήρε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και το ανέβασε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Το RS6 Legacy Edition διαθέτει την αναβάθμιση ABT Power R, με μεγαλύτερα turbo, ειδικά intercooler και τροποποιήσεις στη διαχείριση του κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι 760 ίπποι και έως 980 Nm ροπής, ενώ η επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα περιορίζεται στα μόλις 3,1 δευτερόλεπτα.

Και είναι εξαιρετικά σπάνιο

Η ABT κατασκεύασε μόλις 200 RS6 Legacy Edition παγκοσμίως, με κάθε αυτοκίνητο να φέρει τη σχετική ένδειξη «1 of 200». Η εμφάνιση είναι αντίστοιχα ιδιαίτερη. Το RS6-LE διαθέτει εκτεταμένο πακέτο αεροδυναμικών στοιχείων από ανθρακονήματα, μεταξύ των οποίων εμπρός splitter και προσθήκες στον προφυλακτήρα, ειδικό ένθετο στο καπό, καλύμματα καθρεπτών, πλευρικά μαρσπιέ και μεγάλη πίσω αεροτομή. Την εικόνα συμπληρώνουν οι χαρακτηριστικές ABT High Performance ζάντες 22 ιντσών, ενώ το αυτοκίνητο που εμφανίζεται στο Μονακό ξεχωρίζει και από τις μαύρες ζάντες και τις κόκκινες δαγκάνες των φρένων.

Το τέλειο αυτοκίνητο για έναν… Verstappen;

Το ενδιαφέρον στην επιλογή του Verstappen είναι ότι δεν μιλάμε για ένα καθαρόαιμο supercar ή ένα hypercar. Το RS6 Avant παραμένει ένα μεγάλο και πρακτικό station wagon, με χώρους και δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Απλώς, στην περίπτωση του Verstappen, κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 με 760 ίππους. Η ABT άλλωστε είχε παρουσιάσει το Legacy Edition ως ένα μοντέλο που συνδυάζει τις επιδόσεις με την καθημερινή χρηστικότητα, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στην ιστορία των RS6 με κινητήρα V8.